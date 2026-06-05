Así se cotiza el dólar en casas de cambio en Colombia: precio del viernes 5 de junio

El valor del dólar cambia diariamente debido a la ley de oferta y demanda en el mercado internacional de divisas. Cuando hay más personas o empresas interesadas en comprar dólares que en venderlos, su precio sube; cuando hay abundancia de dólares en circulación y pocos compradores, su precio baja.
Es importante tener en cuenta que la compra de dólares es atractiva principalmente como refugio financiero frente a la devaluación local. Al ser la economía más fuerte del mundo, la de EE. UU., muchas personas adquieren dólares para proteger el poder adquisitivo de su dinero a largo plazo, diversificar sus ahorros o prepararse para viajes internacionales.
Si usted desea comprar o vender dólares, aquí le contamos cómo se están moviendo los precios en casas de cambio.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 5 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.602,80 y de venta de $ 3.711,60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en las principales zonas:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,653
|3,741
|88
|Cali
|3,540
|3,710
|170
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,650
|3,710
|60
|Medellín
|3,580
|3,688
|108
|Pereira
|3,580
|3,700
|120
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|viernes 5 de junio de 2026
|3602.8
|3565.32
|jueves 4 de junio de 2026
|3602.8
|3711.6
|3572.85
|miércoles 3 de junio de 2026
|3597.2
|3705.6
|3562
|martes 2 de junio de 2026
|3578.4
|3697.6
|3560.24
|lunes 1 de junio de 2026
|3567.6
|3698.8
|3678.15
|domingo 31 de mayo de 2026
|3627
|3730.2
|3678.15
|sábado 30 de mayo de 2026
|3623.4
|3728.2
|3678.15
|viernes 29 de mayo de 2026
|3616.4
|3726.4
|3646.58
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,670
|3,740
|70
|Cambios Kapital
|3,700
|3,730
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,680
|3,740
|60
|Latin Cambios
|3,650
|3,710
|60
|Miss Money Cambios
|3,650
|3,720
|70
|Money Cambios WC
|3,600
|3,750
|150
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.