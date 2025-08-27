Luego del acuerdo binacional anunciado entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, para crear una zona comercial entre las dos naciones, lo que generó fuertes controversias, el director de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña, salió a mostrar las cifras con los resultados logrados en el primer semestre del año.

Aunque una de las repercusiones más tangibles es la del comercio, Umaña, quien fue ministro de comercio durante la actual administración, dijo que había unas recuperaciones claves en ámbitos más sociales, que vale la pena resaltar.

En el ámbito comercial, en primer lugar, el directivo de la cámara binacional destaca el hecho de que se hayan incrementado las exportaciones de Colombia hacia la vecina nación, mientras que las importaciones se contrajeron. Es decir, les estamos vendiendo más de lo que requerimos comprarles, lo que es positivo para la balanza comercial.

La zona binacional entre Colombia y Venezuela. | Foto: Colprensa

El tema binacional colombo venezolano será abordado de nuevo en un encuentro gubernamental previsto para los días 2 y 3 de septiembre. Allí seguramente se volverá a tocar el tema de la zona económica especial, que fue oficialmente bautizada como “Zona de paz, unión y desarrollo”.

Geográficamente, se establecerá en los estados de Táchira y Zulia, por el lado de Venezuela, y Norte de Santander, por el lado colombiano, aunque el área definitiva está por definirse, según informó la Presidencia.

Mientras tanto, Umaña enfatizó en que “pasamos de cifras casi nulas durante el cierre de la frontera a un intercambio que supera los US$560,7 millones este semestre. Este crecimiento refleja no solo la recuperación del comercio, sino también de la conectividad, la logística y las condiciones para que las empresas de ambos países prosperen de forma sostenible”.

Lo que se ha recuperado no puede cuantificarse

Según Umaña, no es solo la recuperación del comercio. Otros ítems inclusive son difíciles de cuantificar. Se refiere, por ejemplo, a la conectividad terrestre. “Eso significa mucho para los transportadores de los dos países y el paso de las personas, principalmente de los niños que van a estudiar a Cúcuta o al Táchira. Es un asunto de respeto por los derechos humanos, pues reduce el riesgo de explotación de los menores”.