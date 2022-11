“Aspiro a que la próxima reforma tributaria sea para bajarles los impuestos a las empresas”: José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda

En el marco de un foro de negocios de Forbes, el Ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, aseveró que se aspira a que la próxima reforma tributaria sea para bajarles los impuestos a las empresas y no para subirlos.

Explicaba que para los empresarios en general la tasa de tributación de las empresas el año pasado aumento, y lo único que se hizo fue la eliminación de algunos beneficios en general.

Agregó que en principio la tributación para el grueso de las empresas es la misma, por ejemplo del 35 por ciento, pero “yo he dicho y lo confirmo aquí que si esta reforma tributaria nos da los suficientes recursos aspira a que la próxima reforma sea para bajar ese 35%, que me parece que es excesivo, que sea para bajarles los impuestos a las empresas y no para subirlos”.

Panorama favorable

Para 2023 también se ve un panorama favorable para los empresarios. El ministro Ocampo afirmó que “hay otros programas que se pondrán en marcha”, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está preparando el plan de reindustrialización en Colombia.

Ahí también va a haber un apoyo muy importante a la diversificación exportadora. Son programas que se irán conociendo próximamente y obviamente “estamos pensando en otras cosas”, como declaró el jefe de la cartera de Hacienda.

Contó, además, que la ministra de Agricultura está muy pendiente de promover alguna producción de varios productos que son importados, “como el maíz, que se está importando para alimentos de pollos y cerdos, es un sector que debemos darle mucha promoción”.

Agregó que en el Consejo de Ministros se estuvo hablando del tema del arroz, de cómo se logra recuperar la producción. Incluso, con el tema del turismo, se requieren hacer unas cosas interesantes, y en general se busca aumentar la producción.

Permanencia en el Gobierno

A propósito de reducir los impuestos y su permanencia en el Gobierno, dijo:“aquí estoy”, y aseguró que se requiere trabajar en el sector empresarial, que son los que tienen que producir, “aquí estamos para trabajar con el sector privado, en ver cómo se avanza con las líneas que sean consistentes con un mejor desarrollo de Colombia”.

Precisamente, en el Ministerio de Hacienda dieron a conocer que la Reforma Tributaria obtendrá los recursos necesarios para contribuir con la verdadera Justicia Tributaria.