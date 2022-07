Atentos: ¿el Banco de la República va a tomar medidas para frenar al dólar? Responde su director

El precio del dólar en Colombia sigue subiendo y parece no frenarse. Este martes 12 de julio, la moneda se apuntó un nuevo máximo histórico. El coctel es explosivo: el panorama internacional con el petróleo, la crisis en Estados Unidos, la guerra en Ucrania y el confinamiento en China. Y en Colombia, la incertidumbre que ha producido el gobierno de Gustavo Petro.

En la mañana del martes, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa abrió al mercado con un precio de 4.590 pesos, el cual supera en 76 pesos con 72 centavos a la Tasa Representativa del Mercado fijada para el mismo día por la Superintendencia Financiera en 4.513 pesos con 28 centavos, la más alta en toda la historia del país.

En diálogo con SEMANA, el director del Banco de la República, Leonardo Villar, habló de la posición de esa entidad frente a la disparada de la moneda. “No hemos tenido ninguna discusión sobre medidas extraordinarias en ese frente. Hay un consenso grande en que la política de flotación de la tasa de cambio ha sido y sigue siendo muy útil dentro de la estrategia de política del Banco de la República”, dijo.

El economista, que encabeza la entidad, reconoció que “hemos tenido, ciertamente, una depreciación importante, pero que también se ha observado en muchos otros países. En el caso nuestro ha sido más fuerte en las últimas semanas, coincidiendo con el desplome importante que han tenido el precio del petróleo y las expectativas sobre su evolución futura”.

Agregó que “en términos generales, nuestra depreciación es bastante parecida a la que han tenido países como Brasil o Chile y coincide con una depreciación muy fuerte del euro frente al dólar. Tratar de luchar contra eso, mediante intervenciones cambiarias, sería probablemente inútil y muy costoso”.

Villar respondió también al trino de Rudolf Hommes que asegura que en Colombia esa trepada es mucho mayor a la de otros países. “Situaciones como la actual, con volatilidad en la tasa de cambio, suelen generar incertidumbre que en ocasiones se confunde con desconfianza. Pero lo cierto es que no es fácil atribuir la depreciación a una causa particular. Obviamente, la incertidumbre que se puede generar en un momento de cambio de gobierno es un factor adicional, pero hoy no es la principal. Creo que las tendencias que se ven en las tasas de cambio de todos los países, y en particular en Colombia por el precio del petróleo, son la explicación principal”, concluyó.