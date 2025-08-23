Recientemente, se conoció que la factura del servicio del agua tendrá una reducción para los bogotanos y habitantes de los distintos municipios de Cundinamarca, luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidiera una nueva resolución que traería la reducción en la tarifa.

Esto se dio tras la autorización de la suspensión del cobro de 60 proyectos de inversión que se incluían en las facturas de acueducto y también de alcantarillado.

Se suspenderá el cobro de 60 proyectos de inversión. | Foto: César David Martínez,

La razón de la suspensión es que no lograron a ejecutarse dichos proyectos y los usuarios venían pagando por obras que no se llevaron a cabo nunca tras decisiones judiciales y controversias contractuales que no permitieron la ejecución de las mismas.

Con la resolución mencionada, se hizo una modificación de la fórmula tarifaria, que se vería de esta manera:

En Bogotá, la factura se reducirá un 2,6 % en el consumo de agua y 3,4 % en el alcantarillado.

En Soacha, el alivio será mucho más sustancial, con una baja de 11,8 %.

En Gachancipá, la reducción alcanzará el 2,5 % en la factura.

Así será la reducción. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Dicha resolución también establece que se aplicará un recurso de reposición en la SuperServicios, que deberá definir qué ocurrirá con los cobros que se hicieron en el pasado, y cómo se compensará a los usuarios que pagaron por estas obras.

Entre las razones por las que no se realizaron las inversiones está que la empresa se vio avocada a condiciones particulares y sobrevinientes, que no son imputables a su gestión, como decisiones judiciales o controversias en los contratos para el desarrollo de los proyectos, que han retrasado el inicio o ejecución de las obras y que al momento de la elaboración e incorporación en el cálculo tarifario del POIR, no se tenían previstas o identificadas.

Es importante que revise su factura en los próximos meses. | Foto: ADOBE STOCK