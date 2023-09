Camacol enciende las alarmas por borrador que restringiría la actividad inmobiliaria en la sabana de Bogotá

Si bien en el marco jurídico no se prohíbe el adelantamiento de proyectos de construcción o infraestructura, si habría varios terrenos en los que no se podrían adelantar estas actividades, de hecho, podría darse el caso que en algunos de estos predios, donde se adelanten dichas labores, se consideren dentro de los territorios protegidos, lo que impediría muchos proyectos.

Más de 50 mil hectáreas de tierra en la sabana de Bogotá se afectarían, asegura Camacol

“En análisis técnico, el Gremio argumentó que: 1. Se afectan 50.800 hectáreas (has) de suelo en los municipios de la sabana centro 2. Se afecta el 46.7% del suelo de expansión urbana para 8 municipios de la sabana centro (406 has de 871 has) 3. La medida afecta sobre planes parciales adoptados 4. La medida afecta 10.091 has de zonas de protección definidas en otros instrumentos (POMCA) Por tanto el Gremio en su regional de Bogotá y Cundinamarca en un completo documento técnico le pide al Ministerio de Agricultura revertir esa propuesta de resolución”.