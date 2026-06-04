Camilo Sánchez fue ratificado, por la junta directiva de Andesco, como presidente del gremio de empresas de servicios públicos

Por unanimidad, Camilo Sánchez Ortega fue ratificado en la presidencia de Andesco, gremio de empresas de servicios públicos, del cual tomó las riendas en 2018.

La decisión fue tomada en la junta directiva de la organización gremial, por lo que Sánchez permanecerá durante dos años más al frente de Andesco.

Al terminar ese nuevo periodo, ya habrá completado una década liderando el gremio.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Foto: Andesco / Cortesía

Durante su gestión, Sánchez ha representado a más de 160 empresas de los sectores de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado, aseo, gestión de residuos, TIC y TV.

Se le conoce como un defensor de las empresas de servicios públicos ante el Ejecutivo, frente al cual, ha dado múltiples batallas, principalmente, relacionadas con el reclamo de las deudas públicas con las compañías. Inclusive, ha hablado de riesgo de apagón financiero, por no tener a tiempo los pagos estatales por subsidios aplicados a los estratos 1, 2 y 3, y los servicios prestados a entidades oficiales.

Sánchez reclama seguridad jurídica y la separación de poderes.

Con esos antecedentes, en 2025 ejerció la presidencia del Consejo Gremial Nacional, gremio de gremios, desde el cual promovió la unidad del empresariado colombiano, en medio de las fricciones con el Gobierno.

Andesco, gremio liderado por Camilo Sánchez, y CREE, dirigido por Tomás González, destapan los nuevos escenarios con el gas. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

El nuevo mandato llega en un momento de alta exigencia para el sector.

Entre los retos más urgentes que marcarán la agenda de Andesco figuran la recuperación de los sectores de energía y gas natural; la gestión de los impactos del fenómeno de El Niño y su efecto sobre la disponibilidad de recursos hídricos y energéticos; la expedición de nuevos marcos tarifarios para los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, que garanticen tanto la sostenibilidad financiera de las empresas como la accesibilidad para los usuarios, además de la contribución, a través de las empresas, para el cierre de la brecha digital en el país.