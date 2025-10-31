Suscribirse

Economía

Ciudades más golpeadas por el desempleo en Colombia: esta es la preocupante cifra

Esto es lo que reveló el Dane respecto a las ciudades con mayor y menos desempleo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 6:39 p. m.
desempleo
Así quedó el desempleo | Foto: Bani Gabriel Ortega

El Dane reveló hace algunas horas el más reciente informe de mercado laboral del país, en el que demostró una baja con respecto a septiembre del 2024, ubicándose en un 8,2 %. Una clara diferencia con la cifra del año pasado, que superaba el 9 %.

Entre las buenas cifras que se registraron se encontró que el desempleo femenino tocó un mínimo histórico importante, pues por primera vez las mujeres registraron una tasa de desempleo de un solo dígito, con un 9,6 %. Sin embargo, la brecha sigue siendo amplia, pues está por encima del desempleo de los hombres, que es de 7,1 %. Sin embargo, es la brecha más baja desde el 2007.

En Cali había en enero 127.000 personas sin empleo, según el Dane. Foto: 123RF/El País
Así se mueve el desempleo. | Foto: El País

Las ciudades son las que se han convertido en el motor de la recuperación, pues algunas registraron buenas bajas en el desempleo. Es por ello clave analizar cuáles son los comportamientos de la cifra por ciudades.

De acuerdo con la tasa de desocupación, la cifra indica que la ciudad con mayor desempleo fue Quibdó, que registró un 24,9 % en la cifra. Una baja de 0,9 % frente al año pasado. Riohacha es la segunda ciudad con más desempleo, con un 15 %, con una caída del 0,8 respecto al año pasado.

Contexto: Tejido empresarial colombiano: la radiografía de la SuperSociedades y los motores que impulsan las pequeñas empresas

En tercer lugar, aparece Ibagué, que registró un desempleo de 14,1 %, siendo una de las ciudades que más bajó, pues tuvo una diferencia de 2,7 % con respecto a la cifra del año pasado.

En el cuarto lugar estuvo Sincelejo, con un desempleo del 12,5 %, siendo una diferencia del 1% frente a la cifra registrada el año pasado. En quinto lugar, apareció Cúcuta, con un desempleo del 11,6 %, teniendo una diferencia del 1,3 %.

La Feria de Empleo ‘Más Empleos Cali’ reunió a empresas de sectores clave como transporte, seguridad, comercio, salud y atención al cliente, ofreciendo 1500 vacantes para facilitar el acceso a empleo formal en la ciudad. Fotos Raúl Palacios / El Pais.
Tenga en cuenta cuáles fueron las ciudades con menos desempleo. | Foto: Raúl Palacios
Contexto: Hoy, junta del Banco de la República anuncia qué decisión tomará sobre las tasas de interés: ¿seguirá el camino de la Reserva Federal?

Si se analiza del otro lado, la ciudad con el menor desempleo fue Medellín y su área metropolitana, con una cifra del 7,8 % y una fluctuación de 1,4 %. En segundo lugar, quedó Bucaramanga, con un 8,4 %.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

2. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

3. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

4. La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

5. Devastación desde el cielo: drones muestran la Jamaica arrasada por el huracán Melissa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DesempleoDANE

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.