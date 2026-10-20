Colombia concreta crédito por 200 millones de euros para financiar el presupuesto de 2026

El Ministerio de Hacienda anunció hoy una operación de crédito por 200 millones de euros con el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) con el propósito de financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

Con plata alemana Findeter prestará para proyectos de inversión en energía, transporte y agua potable

El desembolso está programado para el cuatro trimestre del 2026 y priorizará acciones de mitigación y adaptación en los sectores de ambiente, energía y transporte, todo esto como parte del cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por Colombia.

Los sectores priorizados para el desembolso de esta financiación son “estratégicos para avanzar en mitigación y adaptación al cambio climático”, explicó el Ministerio a través de su cuenta de X.

La tasa de interés pactada entre la cartera económica colombiana y el banco alemán está aproximadamente 200 puntos por debajo de la curva de los bonos soberanos de Colombia en euros.

Cabe señalar que con este desembolso del KfW Colombia tendrá plazos y períodos de gracia favorables si se comparan con las alternativas de emisión en los mercados internacionales de capitales. Esto le permitirá tener un ahorro considerable en el servicio de la deuda pública.

Recientemente la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República otorgó su concepto favorable para contratar hasta tres operaciones con el banco alemán con un cupo total de hasta 497 millones de euros de libre destinación.

Este tipo de crédito, a diferencia de los que se asignan a una obra o programa específico, proporciona recursos que el Gobierno puede integrar directamente a la caja general del presupuesto nacional. Así, el Gobierno tiene la libertad de asignar los fondos a las prioridades que considere urgentes para la vigencia fiscal.

En múltiples ocasiones el jefe de la cartera económica, Miguel Gómez, ha advertido sobre la gravedad de la crisis fiscal a la que se enfrenta Colombia y este préstamo con el KfW tiene el fin de asegurar las fuentes de financiamiento para la ejecución de las políticas públicas y el cumplimiento de las obligaciones del Estado lo que queda del año.

De acuerdo con datos del Ministerio, el Presupuesto General de la Nación para 2026 es de $546,9 billones. Más de la mitad de este presupuesto esta previsto en utilizarse para gastos de funcionamiento ($358,1 billones) y casi 20 % en servicio de la deuda ($100,4 billones).

Este anuncio de la primera operación de crédito con el KfW se da en un contexto de amplio debate respecto al presupuesto que regirá el próximo año, el cual se decidió la madrugada de este martes después de una larga sesión de debate en el Senado y la Cámara.

Los tres rubros gruesos del proyecto aprobado hoy son los $ 392,6 billones que se establecieron para los gastos de funcionamiento del Estado, $ 155,4 billones para solventar la deuda y $ 87 billones para la inversión.