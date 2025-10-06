Suscribirse

Macroeconomía

Colombia se despide del respaldo del FMI: esto es lo que significa la cancelación de la Línea de Crédito Flexible

La cancelación anticipada de la Línea de Crédito Flexible marca el fin de una era de respaldo simbólico y plantea nuevos desafíos para el país.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Economía
6 de octubre de 2025, 4:13 p. m.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la extensión por otros seis meses del alivio del servicio de la deuda para 28 países miembros bajo el Fideicomiso de Contención y Alivio de Catástrofes.
El Fondo Monetario Internacional suspendió el acceso de Colombia a la Línea de Crédito Flexible tras advertir un deterioro en sus cuentas fiscales. | Foto: Getty images

Según el más reciente informe de Víctor Ramírez socio de Auditoría y Aseguramiento BDO en Colombia, el país decidió dar por terminada, de manera anticipada, la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un instrumento que representaba más un seguro de estabilidad que un préstamo convencional. El acuerdo valorado en cerca de 8.100 millones de dólares, había sido aprobado en abril de 2024 como un reconocimiento a la solidez macroeconómica del país.

Sin embargo, un año después, el FMI suspendió el acceso de Colombia a la línea, argumentando un deterioro de las cuentas fiscales y un aumento de la deuda pública. Ante ese panorama, el gobierno optó por cancelar definitivamente el mecanismo, poniendo fin a más de una década en la que Colombia hizo parte de un grupo selecto de economías consideradas confiables por el organismo multilateral.

Porvenir, empresa del Grupo Aval, lanzó Bienestar Financiero Sostenible Porvenir (BFSP), una ruta innovadora que busca transformar la relación de los colombianos con su dinero.
El gobierno colombiano enfrenta ahora el desafío de mantener la confianza internacional sin el sello del FMI. | Foto: Getty Images

La LCF funcionaba como un sello de credibilidad ante inversionistas y agencias calificadoras,más que como un fuente de recursos inmediata. Aunque el país mantiene reservas internacionales superiores a los 65.500 millones de dólares, la pérdida de esta herramienta cambia totalmente la percepción en mercados internaciones y eleva la percepción de riesgo.

¿Cuáles son las implicaciones económicas?

Ramírez destaca un posible aumento en las primas de riesgo, mayor costo de financiamiento externo y una presión sobre la calificación crediticia. Además, Colombia quedará más expuesta ante posibles choques externos, como caídas en los precios de las materias primas o fluctuaciones en el flujo de capitales.

Pero más allá de los indicadores, el efecto más profundo podría estar en el terreno de la confianza. La salida de la LCF representa una señal de cautela para los mercados, que ahora observarán con mayor atención las políticas fiscales y monetarias del país.

“La reforma fiscal que necesita Colombia debe tener una visión muy clara de progresividad, tanto en ingresos como en el gasto”, dijo Zárate en un debate de control político realizado en la Comisión Tercera del Senado.
Se marca el fin de más de una década de respaldo del FMI a la estabilidad económica de Colombia. | Foto: Getty Images

Pese a esto, Colombia conserva pilares importantes: un banco central independiente, un sistema financiero sólido y reservas más que suficientes. El desafío, entonces, será demostrar que puede haber sostenibilidad sin el respaldo simbólico del FMI.

La cancelación de la Línea de Crédito Flexible no desencadena una crisis inmediata, pero sí constituye un llamado de atención. El país deberá trabajar en recuperar credibilidad internacional mediante reglas claras que refuercen la confianza de los inversionistas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

2. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

3. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

4. Mundial 2026 será histórico: selecciones que nadie conoce y participarán en la Copa del Mundo

5. Desaparece famoso equipo del World Tour: anunciaron reestructuración total y nuevo nombre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

economíaPOLÍTICA FISCALCréditoLínea de Crédito Flexible del FMIFinanzasInversionistasinversión extranjera en ColombiaGobierno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.