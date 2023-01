Colombiatex 2023: 29 empresas brasileñas pusieron sus ojos en Colombia y buscan más de U$ 8 millones en negocios

La delegación, que está presente hace más de 20 años en Colombiatex, contará con la participación de 29 empresas de la industria textil brasilera. Los empresarios cuentan con el apoyo de Texbrasil, el programa de internacionalización de la Industria Textil y de la Moda Brasilera, realizado por la asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección (Abit) y la Agencia Brasilera de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).

Brasil trae 29 empresas y busca más de U$ 8 millones en negocios durante la feria y U$ 70 millones en los siguientes 12 meses - Foto: Texbrasil

“Es un gran honor estar presente en una edición más de la feria más grande del mercado textil en América Latina”, señala Rafael Cervone, director general de Texbrasil y presidente emérito de Abit. “Este año tendremos 29 empresas participando en el evento, con la posibilidad de realizar nuevos contactos comerciales y negociando directamente con potenciales clientes, por lo que confiamos que los resultados superarán nuestras expectativas”, concluye la asociación.

Brasil rompe récord de exportaciones textiles hacia Colombia con su participación en Colombiatex

Durante la última participación de Brasil en Colombiatex, los negocios alcanzaron más de 7,1 millones de dólares durante la feria y más de 63 millones de dólares en transacciones realizadas durante el año siguiente a la feria, siendo este el mayor volumen de negocios alcanzado históricamente por las delegaciones brasileras.

Cerca del 84% de las exportaciones brasileras a Colombia son resultado del apoyo de empresarios de ambos países - Foto: Texbrasil

Colombia es el tercer destino principal de las exportaciones apoyadas por el programa Texbrasil. “Los resultados del apoyo de Texbrasil a las empresas del sector textil son contundentes. Cerca del 84% de las exportaciones brasileras a Colombia son resultado del apoyo que brindamos a los empresarios del sector y, en ese escenario, Colombiatex es uno de los más importantes vehículos de promoción e impulso”, añadió Cervone.

Las exportaciones del sector brasileño a Colombia son predominantemente textiles, y es justamente este segmento el que sigue la línea histórica de crecimiento de las exportaciones generales del sector para el país.

Entre los principales productos del sector exportados por Brasil a Colombia en el último año, se encuentran artículos textiles como tejidos de algodón (US$ 38,4 millones), hilos de algodón (US$ 10 millones), celulosa, fieltro, no tejidos (US$ 5,6 millones) e hilos y telas impregnadas para uso técnico (US$3,4 millones).

Industria Textil de Brasil está entre los mayores parques industriales del mundo Brasil se destaca en el escenario mundial, no solo por su profesionalismo, robustez, creatividad y tecnología, sino también por el tamaño de su parque industrial, considerado uno de los cinco más grandes del mundo. En 2020, la cadena textil facturó aproximadamente R$ 161,1 mil millones, equivalente al 5% de la facturación total de la industria nacional.

Colombiatex 2023 - Foto: Inexmoda

El país es uno de los pocos que aún cuenta con una cadena textil y de confección totalmente integrada, con una producción que va desde las materias primas (fibras naturales y químicas) hasta el producto final (ropa, vestuario, ropa de cama, mesa y baño).

Brasil produce alrededor de 5.500 millones de prendas al año. El sector textil y de confecciones en Brasil genera 1,36 millones de puestos de trabajo, o el 2% de los puestos de trabajo de la industria. La mayoría de las empresas son 100% nacionales y sus utilidades se reinvierten en el país. La industria textil y de confección brasilera está conformada por cerca de 24.600 unidades productivas, el 89,4% en el segmento de confecciones y el 10,5% en el segmento textil.