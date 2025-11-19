Colpensiones: el trámite clave que los mayores de 55 no pueden dejar pasar

Colpensiones es una de las empresas más importantes y pertenecientes al Estado colombiano, que se encarga de administrar las pensiones de millones de colombianos, los cuales aportan en este fondo, el cual tiene una dinámica de ahorro distinta a la de los fondos privados.

La entidad es clave en la transición que se está haciendo en la actualidad por la reforma pensional, pues a esta migrarán millones de ahorradores que se encontraban en los fondos privados.

Tenga en cuenta lo que debe hacer para solicitar la pensión. | Foto: Getty Images

Existe un trámite importante que deben hacer los trabajadores cuando se van a pensionar, más exactamente si están entre los 55 y los 60 años. Se trata de la revisión de la historia laboral. Este proceso es fundamental y de no hacerlo puede quedar por fuera del sistema pensional.

Para ello deberá ingresar a la plataforma oficial de la entidad y revisar el historial, para tramitar el reconocimiento de la pensión. Es importante tener en cuenta que el historial laboral reúne todas las semanas cotizadas por el trabajador durante su vida laboral.

Colpensiones es una de las entidades más importantes. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Colpensiones indica que ha detectado errores frecuentes como periodos sin registro, además de datos incompletos o empleadores que no reportaron los aportes.

Tenga en cuenta que si no corrige la información antes de iniciar el proceso de jubilación, usted puede perder el derecho pensional para siempre.

Para realizar el proceso, debe hacer lo siguiente:

Ingresar a Colpensiones, a la zona transaccional y acceder a la Sede Electrónica

Luego debe acceder con su usuario y contraseña o debe registrarse si es la primera vez que ingresa al portal.

Posteriormente, entra en la opción ‘historia laboral’, descargar y revisar el documento.

Si usted logra constatar que hay algún error, debe acudir a un punto de atención de la entidad, con soportes correspondientes, desprendibles de pago o comprobantes de seguridad social, para que pueda solucionar los errores.