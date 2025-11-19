Suscribirse

Economía

Colpensiones: el trámite clave que los mayores de 55 no pueden dejar pasar

Ojo si usted está a punto de solicitar su pensión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 5:54 p. m.
La pensión para este 2025, quedó en 1.423.500 pesos
Colpensiones indicó un trámite fundamental para solicitar la pensión. | Foto: Montaje El País

Colpensiones es una de las empresas más importantes y pertenecientes al Estado colombiano, que se encarga de administrar las pensiones de millones de colombianos, los cuales aportan en este fondo, el cual tiene una dinámica de ahorro distinta a la de los fondos privados.

La entidad es clave en la transición que se está haciendo en la actualidad por la reforma pensional, pues a esta migrarán millones de ahorradores que se encontraban en los fondos privados.

El consumo de ciertos alimentos puede ayudar a combatir la pérdida de memoria.
Tenga en cuenta lo que debe hacer para solicitar la pensión. | Foto: Getty Images

Existe un trámite importante que deben hacer los trabajadores cuando se van a pensionar, más exactamente si están entre los 55 y los 60 años. Se trata de la revisión de la historia laboral. Este proceso es fundamental y de no hacerlo puede quedar por fuera del sistema pensional.

Contexto: Colpensiones: de esta manera puede acceder a trámite fundamental para su pensión

Para ello deberá ingresar a la plataforma oficial de la entidad y revisar el historial, para tramitar el reconocimiento de la pensión. Es importante tener en cuenta que el historial laboral reúne todas las semanas cotizadas por el trabajador durante su vida laboral.

Colpensiones es una de las entidades más importantes. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Colpensiones indica que ha detectado errores frecuentes como periodos sin registro, además de datos incompletos o empleadores que no reportaron los aportes.

Tenga en cuenta que si no corrige la información antes de iniciar el proceso de jubilación, usted puede perder el derecho pensional para siempre.

Contexto: Colpensiones advierte: este es el plazo final para cambiar de régimen si tiene más de 700 semanas cotizadas

Para realizar el proceso, debe hacer lo siguiente:

  • Ingresar a Colpensiones, a la zona transaccional y acceder a la Sede Electrónica
  • Luego debe acceder con su usuario y contraseña o debe registrarse si es la primera vez que ingresa al portal.
  • Posteriormente, entra en la opción ‘historia laboral’, descargar y revisar el documento.
  • Si usted logra constatar que hay algún error, debe acudir a un punto de atención de la entidad, con soportes correspondientes, desprendibles de pago o comprobantes de seguridad social, para que pueda solucionar los errores.
El Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto un aumento del salario mínimo del 11%.
Ojo con el proceso. | Foto: 123RF

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue la violencia física a la que habría sido sometida Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río

2. ¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

3. Mamdani vs. el Jardín de la Calle Elizabeth: la batalla que divide a Nueva York entre concreto y comunidad

4. Disidentes de Farc salieron con megáfono a anunciar ataque en Cauca; Policía hizo angustiante llamado en audio: “Nos van a matar”

5. Defensa de Diego Cadena dice tener “pruebas” que comprometerían a narcochofer en supuesto complot contra Del Río y Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColpensionesPensiónjubilados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.