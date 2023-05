¿Comenzaron los racionamientos por falta de gas natural en Colombia?

No ha pasado una semana desde que los expertos del sector de hidrocarburos en Colombia advirtieron que las reservas de gas en el país deben fortalecerse o de lo contrario alcanzarán apenas para dentro de diez años y ya el país está viendo lo que pasaría en caso de entrar en racionamiento, o por lo menos lo que están viviendo los habitantes del Valle del Cauca y norte del Cauca, tras los recientes anuncios de la empresa a cargo de la prestación de este servicio en esos dos departamentos.

De acuerdo con un reciente comunicado emitido por Gases de Occidente, desde las 5:00 p. m. del pasado sábado presentan restricciones en el servicio de gas natural, de forma gradual, en esa parte del país. Estos cortes han afectado principalmente a los usuarios residenciales, comerciales, industriales y estaciones de gas vehicular.

En su momento, esta firma indicó que “es importante que los usuarios, durante el tiempo que dure esta restricción, mantengan las válvulas del centro de medición, la red interna y los gasodomésticos cerrados” y que, por el momento, “no hay un tiempo estimado para el restablecimiento del servicio de gas natural en el suroccidente del país”.

“Gases de Occidente informará oportunamente cuando se restablezca el suministro de gas natural desde el Sistema Nacional de Transporte y estará atento a la información suministrada por la Transportadora de Gas Internacional (TGI) sobre el funcionamiento del gasoducto Mariquita-Cali, que abastece al suroccidente del país”, agrega el comunicado.

¿Cuáles son las razones de estos cortes?

Por medio de un informe, emitido el pasado sábado, GDO advirtió de una “disminución en el nivel de presiones del Sistema Nacional de Transporte, operador de la Transportadora de Gas Internacional”, como resultado de varias afectaciones sobre el gasoducto Mariquita-Cali. Si bien en su momento se dijo que existía posibilidad de restricciones en “los próximos días”, las mismas comenzaron un día después de este anuncio.

Por su parte, TGI informó que “el Servicio Geológico Colombiano continúa en la identificación de la causa raíz en esta situación anormal que se presenta en el punto conocido como Cerro Bravo, a la altura de la vía nacional Puente de la Libertad-Fresno (vía Mariquita-Letras) y que es externa a la infraestructura” de la empresa.

Aunque se consideró inicialmente que los gases podrían estar relacionados con los volcanes activos en el área del Eje Cafetero, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha descartado que la fuente de la anomalía sea de origen volcánico. - Foto: Tomada de redes sociales.

“Teniendo en cuenta que la temperatura se ha mantenido por encima de los 600 grados centígrados, impidiendo el restablecimiento del servicio en condiciones seguras, persisten las condiciones que dieron origen a la declaratoria de fuerza mayor”, se lee en el comunicado, en el que también hicieron un llamado al Gobierno nacional para que tome cartas en el asunto y se logre atender esta emergencia que pone en riesgo el suministro de dos millones de usuarios.

Aunque se consideró inicialmente que los gases podrían estar relacionados con los volcanes activos en el área del Eje Cafetero, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha descartado que la fuente de la anomalía sea de origen volcánico. Con esta información se brinda claridad sobre el origen de los gases y descarta una posible conexión con la actividad volcánica en la región.

¿Comenzaron los racionamientos?

Si bien ya se dejó claro que esta novedad no tiene origen en un desabastecimiento, sí ha sido usada por muchos para impulsar la idea de lo que se podría venir para Colombia si no se protegen las fuentes de hidrocarburos y la seguridad energética. No hay que olvidar que el presidente Gustavo Petro ha sido un contradictor de esta industria y en su campaña se comprometió con una transición energética que le ayude al país a terminar su dependencia de los combustibles fósiles.

Pese a que es verdad que todos los países del mundo deben comenzar con una transición energética cuanto antes, la falta de claridad del Gobierno nacional frente a este tema, especialmente con todo lo relacionado con el futuro de la exploración petrolera, ha despertado muchas dudas y críticas contra la Casa de Nariño.

“Se acaba el gas en Colombia, la empresa Gases de Occidente acaba de informar que sus reservas se agotaron. Las políticas de empobrecimiento de Gustavo Petro, ordenadas por la agenda globalista a la que sirve, son los responsables. Y, por supuesto, los idiotas que lo votaron creyéndose el cuento del ‘cambio’. Ahí tienen su ‘cambio’”, dijo el escritor argentino Agustín Laje por medio de su cuenta de Twitter.

No hay que olvidar que la Transportadora de Gas Internacional (TGI) y el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) presentaron hace una semana, la Hoja de Ruta del gas natural en Colombia, en la cual destacaron la importancia de este recurso en la transición energética y la necesidad de exploración y explotación para satisfacer la demanda del país, teniendo en cuenta las amenazas climáticas que se vienen por cuenta del fenómeno de El Niño.

Tomás González, presidente del Cree, advirtió que las reservas probadas actuales indican que el país solo tiene gas para ocho años si se mantiene el consumo actual. Existe el riesgo de perder la autosuficiencia en la segunda mitad de la década, lo que podría afectar la capacidad de satisfacer la demanda interna.