“Desde que llegué advertí que el gas no iba a faltar, pero sí sería más costoso”: Ricardo Roa explica la dinámica de los precios

Los precios del gas natural en el país han venido en aumento tras la necesidad de importar este combustible para enfrentar el déficit que se registra en el país.

De acuerdo con el Gestor del Mercado, para el año 2026 se identifica un faltante promedio que podría oscilar entre el 6 % y el 16 %. Para el primer semestre de este año, la demanda de gas natural podría estar cubierta, en promedio, entre el 88 % y el 98 %, lo que implica un faltante estimado entre el 2 % y el 12 % de la demanda.

El precio promedio del gas por millón de BTU tuvo en 2017 su menor valor, cuando se ubicó en 2,9 dólares. Desde 2019 hasta 2022, se movió entre 5,6 y 6 dólares. Sin embargo, en 2023, ante las presiones en la oferta y el crecimiento de la demanda, empezó a producirse un déficit en el mercado que se hizo evidente a finales de 2024 y fue necesario empezar a importar para atender la demanda esencial, pues ya desde años anteriores la planta regasificadora del Caribe cubre con gas importado la demanda de los generadores térmicos de la costa.

Ecopetrol es el jugador más relevante en la producción de gas en el país. Foto: Semana / Getty Images

Los precios empezaron a subir y se alcanzaron a ubicar, en promedio, en cerca de 10 dólares por millón de BTU, lo que representó un incremento cercano al 75 %. El gas importado es más caro porque incurre en costos adicionales como la licuefacción, el transporte y la disponibilidad de terminales, procedimientos adicionales al gas local.

Ecopetrol, como el productor más importante del sector, ha sido objeto de críticas, porque sus costos de producción, de acuerdo con algunos, podrían ser cercanos a 1,5 dólares, pero sus precios se han acercado a los 10 dólares por millón de BTU, calificando este hecho como “oportunista”.

La estatal petrolera explicó que está entregando gas a 9,8 dólares, pero el precio ponderado es de 6,5, porque vienen unos contratos firmados de años pasados con precios de 4,5 y 5 dólares por millón de BTU. Un argumento para su aumento del precio tiene que ver con el riesgo, pues si vende un contrato en firme y algo pasa en su pozo, tiene que ir a buscar el gas y comprarlo a 15 dólares. Además, la actividad exploratoria también es riesgosa y el porcentaje de éxito es limitado.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destaca que las tarifas son mucho más competitivas que el costo de oportunidad y que la importación en condiciones críticas por el SPEC (la planta regasificadora del Caribe). “Y si usted pone esos dólares por millón de BTU, cuando se firmaron esos contratos a una tasa de cambio de 4.800 pesos, que hoy está en 3.700, tiene un menor precio solo por tema cambiario”.

Y agregó: “Tener un gas disponible y no colocarlo al mercado sería el acto más irresponsable que cometería el petróleo y es todo lo contrario de lo que hemos venido haciendo. Sacrificando, poniendo en riesgo operativo a algunos de nuestros activos, a operar en condiciones críticas para darle una respuesta oportuna a la demanda”.

Señaló que en los últimos dos años y medio la empresa ha reducido en el 15 % su consumo de gas para optimizar su disponibilidad en el mercado. “Desde que llegué a esta compañía advertí que el gas no iba a faltar, pero sí sería más costoso”, dijo.

El negocio del gas le representa el 10% del Ebitda de Ecopetrol. Foto: adobe stock

Por su parte, Byron Triana, vicepresidente de energías para la transición de Ecopetrol, manifestó que hay dos fuentes de gas: de producción y de sustitución. “Estamos poniendo sobre la mesa gas para ayudarle al mercado. El costo de ese gas de sustitución es más alto que el de un gas de producción. Y lo estamos haciendo a un menor costo que el importado, pero es un gas que, al ser de sustitución, nos cuesta a nosotros más que el de producción. Por ejemplo, tenemos que reemplazar en la refinería el gas por otro proceso”.

Triana señaló que, en 2025, cuando se hacían los balances de gas, la importación estaba principalmente en demanda esencial, porque la industria tenía contratos. “El solo hecho de que empiecen los nuevos contratos hace que la demanda esencial esté contratada. Entonces la presión que seguramente hay hoy no viene de usuarios residenciales, estratos 1, 2 y 3, que además están subsidiados, que no están teniendo ese efecto. Seguramente será de industrias y entendemos la preocupación. Por eso, estamos trabajando en soluciones a la medida de ellos, que no solamente es una fuente más económica, sino que les estamos habilitando posibilidades de swap de transporte para que sea competitivo”, advirtió Triana.

Pero hay una señal de largo plazo. Sirius, el proyecto emblemático de gas offshore, que se espera esté operando a principios de la próxima década, logró la comercialización de su gas. Pero, para algunos, se va a vender por fórmula a precios de gas importado. “El gas, a precio nacional, se acabó en Colombia. Adiós a los precios del gas doméstico”, dijo uno de ellos.

En el proyecto Sirius, en el Caribe, están las apuestas de que Colombia recupere la autosuficiencia en materia de gas. Foto: Ecopetrol

Roa explicó que no se puede dar el precio en Sirius hasta que se liquide la compra. “Hay unas fórmulas para cada uno de los productos que ofrecemos, ligadas a una porción variable supeditada al precio en el golfo de México y otra porción fija, que pretende remunerar las inversiones y los costos en que se incurre”.

Detalló que hay referentes —costo de producción, costo de sustitución, costo de importación, costo de oportunidad, cualquiera que sea—, y que es necesario entender que si es un gas cuya fuente es un campo donde se encuentra en condición natural y disponible para introducirlo en un gasoducto, “ese gas siempre será mucho más económico que un gas que ha tenido que ser primero licuado, comprimido y luego transportado”, pues eso genera distintas estructuras de costos.

“Lo que hemos venido haciendo es generar un portafolio que involucre esas variables. Ya no va a haber solo un gas de producción; ya va a haber involucrado un costo de gas de sustitución, un costo de un gas de importación para darle firmeza, para entregarle al mercado una condición de firmeza y un precio ajustado al menos a lo que en promedio sea esa suma de esas distintas fuentes de abastecimiento”, afirmó Roa.

A su turno, Triana manifestó que el gas tiene que ser competitivo para que la industria se pueda desarrollar y la demanda pueda crecer. “En eso estamos trabajando, en que el gas sea competitivo y que las fuentes sean competitivas y que los comercializadores hagan canastas, no todo importado o todo nacional. Garanticemos esa competitividad que se mide contra los sustitutos, que sea más barato que pasarse el carbón, que sea más barato que pasarse el diésel, que sea más barato que pasarse el GLP y eso creo que lo estamos garantizando”, puntualizó.