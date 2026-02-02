Economía

Ecopetrol anuncia nuevo acuerdo para garantizar suministro de gas en Colombia: estos son los detalles

El acuerdo se suscribió directamente con Frontera Energy.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 12:26 p. m.
Este es el nuevo acuerdo suscrito por la petrolera.
Este es el nuevo acuerdo suscrito por la petrolera. Foto: Getty Images

El sector gasífero del país ha vivido una alta incertidumbre por cuenta de algunas de las decisiones del Gobierno nacional respecto a la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que ha ocasionado una caída en las reservas tanto de petróleo como de gas. En medio de este difícil contexto, recientemente Ecopetrol anunció la suscripción de un nuevo acuerdo para garantizar el suministro de gas en Colombia.

El acuerdo fue suscrito entre la petrolera y Frontera Energy, que acordaron la contratación de servicios de regasificación, lo que permitirá asegurar el suministro del hidrocarburo a partir del tercer trimestre de 2026.

ECOPETROL
La petrolera dio más detalles del acuerdo firmado. Foto: Semana / Getty Images

La solución será desarrollada a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena y de propiedad de Frontera Energy. Esta infraestructura ofrecería una alternativa más rápida y eficiente disponible en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas natural, bajo condiciones técnicas y económicas competitivas.

“La fase inicial del proyecto contempla la entrada temprana de 126 millones de pies cúbicos día (MPCD) en 2026, con una expansión progresiva que permitirá alcanzar hasta 370 MPCD hacia 2028, contribuyendo de manera decisiva a garantizar el abastecimiento de gas en los próximos años y a brindar mayor confiabilidad al sistema energético nacional”, precisa el comunicado.

Economia
El acuerdo garantizaría el suministro de gas para los próximos años. Foto: Adobe Stock

Es importante detallar que la iniciativa se integra al portafolio estratégico de abastecimiento de gas del grupo Ecopetrol, complementando a su vez otros proyectos como el proyecto de regasificación en Coveñas, liderado por Cenit y Ecopetrol, que aportará hasta 400 MPCD a partir de 2029, así como los desarrollos costa afuera en el Caribe, que prevén incorporar unos 470 MPCD hacia 2030.

“Ecopetrol informa que el proceso comercial asociado a esta nueva fuente de gas importado será incorporado en el proceso comercial asociado a esta nueva fuente de gas importado, será incorporado en el proceso actualmente en curso, cuyas bases y condiciones serán actualizadas de manera inmediata, garantizando la participación abierta y transparente de todos los agentes del mercado”, concluyó el comunicado.

La estructura financiera de Ecopetrol ha sido sólida. Fue una de las pocas petroleras en el mundo que en pandemia dio utilidades, a pesar de la caída de los precios y del alto nivel de inventarios en el planeta.
Este es el proceso que asumirá la petrolera. Foto: guillermo torres-semana

