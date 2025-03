Con cinco días de descuentos, comercio electrónico del país busca disparar sus ventas

Al igual que las tiendas físicas que cuentan con aniversarios, días de precios especiales, madrugones y trasnochones, el comercio electrónico colombiano, que al año mueve más de 100 billones de pesos, está desarrollando sus propias temporadas de descuento , con las que busca disparar su facturación en los meses en los que no hay fechas especiales como días de la madre, del amor y la amistad ni el Black Friday , pues en ellos las ventas se mueven solas.

La expectativa de más ventas en esta jornada, que se realiza del 13 al 17 de marzo, no solo se basa en una economía que está marchando a mejor ritmo, con menores tasas de interés, sino también en la creciente penetración de internet y de los dispositivos móviles. Se estima que ya en 2025, el 80 % de la población colombiana tiene acceso a la red de redes, gracias a un aumento significativo en el uso de smartphones .

Lo que más se compra

Los expertos de la CCE aclaran que para sacarle provecho a la jornada de descuento no se debe llegar a buscar los teléfonos móviles más nuevos, ni el televisor recién lanzado, dado que son productos que ya tienen una demanda cautiva y no necesitan impulso. En donde sí se pueden obtener mejores precios es en las versiones anteriores, que igual a muchas personas les permiten actualizarse. “Claramente el Iphone 16 no va a tener descuento, pero sí el 12 o el 13 y eso les sirve a los compradores y a las empresas para reducir inventarios”, explican en el gremio.