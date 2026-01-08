Costo de vida en las principales ciudades del país: estos son los territorios donde más subió en el 2025

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este jueves 8 de enero de 2026, la cifra de la inflación de 2025, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

Inflación en Colombia quedó 5,10% en 2025: arriendo y productos que suben de precio este año

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo en concordancia con lo esperado por los expertos. Bucaramanga continúan en el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando desde hace meses a Pereira, que se había mantenido liderando.

#IPC | En diciembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,10%, mientras que la variación mensual fue del 0,27%. pic.twitter.com/5ZUCssxmYT — DANE Colombia (@DANE_Colombia) January 8, 2026

Para el año 2025,la inflación se ubicó en un 5,10 %, cumpliendo con lo esperado por los expertos del país.

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

IPC por ciudades en 2025

Para el año 2025, las principales ciudades del país mostraron un aumento en los costos de vida. Según los informes de los principales sectores, estos mostraron un comportamiento a la baja en el undécimo mes del año.

Bucaramanga fue la ciudad que mostró una mayor inflación, con 5,78 %; seguida por Pereira, con 5,77 %; y Bogotá, con 5,41 %. En el cuarto lugar aparece Popayán, con un repunte del 5,25 %. El promedio nacional, por su parte, es del 5,10 %. Además, aparece Barranquilla, con 5,07 %.

En contraste, Valledupar aparece en primer lugar entre las ciudades que menor impacto tuvieron por parte la inflación, con una variación del 3.49 %. A esta le sigue Santa Marta, con un costo de vida del 4,33 %, seguida por Montería, con 3,92 %; y Riohacha, con un 4,06%.

IPC por ciudades para el año 2025. Foto: Dane

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos que más salida tuvieron y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de datos en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.

La recolección de datos fue realizada durante el último mes por medio de equipo técnico del Dane.