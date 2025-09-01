Cuánto debería cobrarle un contador por hacerle la declaración de renta: revelan cifra aproximada

Son miles los colombianos que desde el mes pasado alistan sus distintos documentos para hacer la declaración de renta, un documento tributario clave que debe ser radicado por ciertos contribuyentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El calendario tributario se establece entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, fechas en las que los contribuyentes deberán realizar este reporte. Las fechas límites se establecen de manera cedular, es decir, de acuerdo con los dos últimos dígitos de la cédula.

Estas son las sumas aproximadas. | Foto: ADOBE STOCK

Los expertos han recomendado a los contribuyentes que realicen este proceso en compañía de un contador público certificado, para evitar que incurra en errores con sus impuestos, que les puedan salir caros o les puedan costar multas considerables.

Es por ello que una de las dudas más recurrentes es sobre cuánto debería cobrar un contador público por este proceso. De acuerdo con una estimación parcial, un profesional en esta rama puede cobrarle entre $120.000 y $400.000, pero el precio depende netamente de la complejidad de la declaración, si tiene más o menos ingresos o situaciones tributarias complicadas.

En algunos casos, la declaración puede incluir también auditorías fiscales, que pueden elevar el costo de la declaración hasta valores entre $1.500.000 y $2.000.000.

Fechas límite para la presentación de la declaración de renta en 2025 | Foto: Dian

Entre los factores que puede considerar un contador para realizar la cotización se encuentra la cantidad y los tipos de ingresos recibidos, además de las propiedades de las que sea dueño, y el número de deducciones a las que tenga derecho.

Es importante que sepa que la DIAN no fija la obligatoriedad de recurrir a un contador, pero es recomendable para que usted pueda reducir el riesgo de errores a la hora de presentar el documento.

Tenga en cuenta que es clave que haga la declaración de renta en los plazos estipulados por la DIAN, puesto que si no lo hace de esta manera, puede llegar a ser objeto de distintas multas monetarias.