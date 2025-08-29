Desde la llegada del mes de agosto, miles los contribuyentes se alistan para presentar su declaración de renta, dado que el pasado 12 inició el calendario para el reporte de este documento tributario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos deben presentarlo, sino únicamente los que superen los topes definidos.

Durante el proceso de declaración de renta surgen varias dudas sobre los documentos que deben presentarse, la manera correcta de hacerlo y si es necesario contar o no con asesoría de un contador.

Tenga cuidado con los movimientos que hace en sus billeteras, también cuentan para su declaración. | Foto: Nequi / Getty Images

Una de las dudas más recurrentes tiene que ver con las billeteras digitales y su incidencia en la declaración, dado que en los últimos años su uso ha incrementado.

La duda recae frente a una práctica común: mover dinero desde una cuenta bancaria hacia una billetera digital como Nequi. Aunque algunos creen que esto no afecta, la realidad es que sí puede tener graves consecuencias.

El uso frecuente de estas billeteras puede hacerle superar los topes definidos por la DIAN, pues no tiene en cuenta el monto total del salario, sino la suma de las pequeñas transacciones realizadas.

Esto dice la norma. | Foto: SEMANA

Por ejemplo, si recibió $3.000.000 de salario y de ese dinero transfiere $1.000.000 a Nequi, el sistema tomará ese millón como un nuevo ingreso adicional al ya percibido, por lo que pensará que usted ahora tiene ganancias de $4.000.000 y no que simplemente movió plata entre cuentas.

Es decir, cada ingreso que se registra en estas plataformas virtuales, cuenta como una consignación independiente. Es decir, todos los movimientos percibidos suman siempre para un cálculo final.

Puede incurrir en la superación de topes de declaración a través de su billetera. | Foto: Adobe Stock