¿Cuánto paga CDT de Davivienda si invierte $2 millones en agosto de 2025?

Con una economía cada vez más agitada, son muchos los colombianos que ven como una opción invertir su dinero para evitar que la volatilidad de la moneda, la inflación y otros fenómenos le resten valor a su capital. Es por ello que muchos optan por los CDT, una alternativa conservadora, pero que garantiza rendimientos dependiendo del tiempo que se pacte.

Un CDT es un producto financiero ofrecido por los bancos en el que una persona deposita una cantidad de dinero por un tiempo determinado y, al finalizar ese plazo, recibe el capital más un rendimiento previamente acordado. Son varios los bancos que ofrecen esta alternativa, como Bancolombia, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, entre otros, como Davivienda.

Si desea conocer cómo le iría a su inversión en esta última entidad, es importante que primero conozca algunos datos. Los CDT varían dependiendo de la tasa de interés bancario que es definida por el Banco de la República y también toman en cuenta factores como la inflación.

Estas son las tasas definidas por tiempo para el banco, si usted decide invertir 2 millones de pesos.

Si invierte durante 180 días, la tasa efectiva anual será de 8,20 %, lo que significa que recibirá de vuelta $ 2.077.171, una ganancia de $ 77.171.

Si invierte durante 240 días, la tasa efectiva anual será de 8,25 %, lo que significa que recibirá de vuelta $ 2.104.198, una ganancia de $ 104.198.

Si invierte durante 360 días (un año), la tasa efectiva anual será de 8,30 % y recibirá de vuelta $ 2.159.360, una ganancia de $ 159.360.

Si invierte durante 540 días, la tasa efectiva anual será de 8,35 % y recibirá de vuelta $ 2.245.434, con una ganancia de $ 245.434.

Finalmente, si invierte por 720 días (dos años), la tasa efectiva anual será de 8,40 % y recibirá de vuelta $ 2.336.108, con una ganancia de $ 336.108.

En el banco mencionado, un CDT puede ser abierto a partir de un monto de $ 500.000 y disponible en plazos de 30 hasta 720 días. La rentabilidad puede variar dependiendo del monto de dinero que usted invierta y también del plazo que decida dejarlo.

