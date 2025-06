Muchos estudios han evidenciado que el país probablemente no necesitaría hacer reformas tributarias para conseguir recursos — como se está buscando ahora con el nuevo proyecto de ley que anunció el Ministerio de Hacienda— si se controlara la evasión de impuestos, que no solo resta ingresos a la bolsa pública, sino que genera inequidad y desánimo entre quienes sí cumplen las obligaciones con la Dian.

Es más, ahora sí, “quienes no atiendan la citación o no regularicen su situación, enfrentarán embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado y la continuidad de procesos penales. Saldar la deuda no es solo resolver un problema con la Dian, es un acto de respeto con millones de colombianos que ya cumplieron”, afirmó el funcionario.