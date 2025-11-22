DIAN anuncia nuevo cambio que afectaría a declarantes de renta: esto es lo que sucederá en 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), es una de las entidades más importantes del país, dado que es la principal encargada de garantizar la seguridad fiscal del país, al asegurar el recaudo de impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta, entre otros.

La entidad también es responsable de definir las normas o directrices alrededor del recaudo de distintos impuestos, además de otros aspectos. Recientemente se conoció una decisión que tomaría prontamente y que impactaría a algunos contribuyentes.

La Dian anunció un cambio importante. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La entidad publicó para comentarios un proyecto de resolución que propone el cambio del valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que regirá durante el año 2026. El proyecto propone que esta ahora sea de $52.374 para este año gravable, pasando de una UVT de $49.799, que fue definida para el 2025.

De acuerdo con el documento propuesto, el ajuste se calcula con base en la variación anual del IPC para ingresos entre octubre de 2024 y 2025. Es importante conocer los efectos de la UVT, pues esta unidad es ampliamente utilizada para definir ciertos topes de los contribuyentes.

Es decir, a través de la UVT muchos saben los topes de declaración de renta, los tramos de tarifas del impuesto a la renta, las sanciones e intereses, los límites de facturación, los montos máximos para deducciones y beneficios tributarios, entre otras normativas.

La UVT es la Unidad de Valor Tributario. | Foto: Istock

La decisión impactaría de manera positiva la declaración de renta, dado que más personas podrían quedar exentas de declarar renta. Esto debido a que el límite en pesos sería mayor y muchos podrían salvarse al no sobrepasar los topes.

También impactaría los valores permitidos para las deducciones, dado que los beneficios como aportes en salud, intereses de vivienda, dependientes y otros se expresan en UVT.

Impactará varios impuestos como el de la renta. | Foto: 123RF