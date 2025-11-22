Suscribirse

DIAN anuncia nuevo cambio que afectaría a declarantes de renta: esto es lo que sucederá en 2026

La entidad se refirió a un nuevo cambio que deben hacer cada año.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 11:00 a. m.
La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), es una de las entidades más importantes del país, dado que es la principal encargada de garantizar la seguridad fiscal del país, al asegurar el recaudo de impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta, entre otros.

La entidad también es responsable de definir las normas o directrices alrededor del recaudo de distintos impuestos, además de otros aspectos. Recientemente se conoció una decisión que tomaría prontamente y que impactaría a algunos contribuyentes.

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.
La entidad publicó para comentarios un proyecto de resolución que propone el cambio del valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que regirá durante el año 2026. El proyecto propone que esta ahora sea de $52.374 para este año gravable, pasando de una UVT de $49.799, que fue definida para el 2025.

Contexto: Impuesto vehicular tendrá importante descuento: Consejo de Estado tomó medida que alivia a los dueños de carros

De acuerdo con el documento propuesto, el ajuste se calcula con base en la variación anual del IPC para ingresos entre octubre de 2024 y 2025. Es importante conocer los efectos de la UVT, pues esta unidad es ampliamente utilizada para definir ciertos topes de los contribuyentes.

Es decir, a través de la UVT muchos saben los topes de declaración de renta, los tramos de tarifas del impuesto a la renta, las sanciones e intereses, los límites de facturación, los montos máximos para deducciones y beneficios tributarios, entre otras normativas.

Las decisiones del Gobierno en materia fiscal traerán repercusiones. Por ejemplo, los expertos estiman que la retención anticipada de 2025 va a disminuir el recaudo tributario por impuesto de renta en 2026.
La decisión impactaría de manera positiva la declaración de renta, dado que más personas podrían quedar exentas de declarar renta. Esto debido a que el límite en pesos sería mayor y muchos podrían salvarse al no sobrepasar los topes.

Contexto: La Dian y la Fiscalía citan a más de 22 mil morosos para culminar procesos penales por recaudar impuestos y no entregarlos

También impactaría los valores permitidos para las deducciones, dado que los beneficios como aportes en salud, intereses de vivienda, dependientes y otros se expresan en UVT.

Oficialmente, el debate se empezará el 1 de diciembre
Pese a ello, no todo es bueno, pues también podría subir el valor de algunas sanciones, como las multas por extemporaneidad, que también están expresadas en UVT.

