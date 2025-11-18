La Dian y la Fiscalía citan a más de 22 mil morosos para culminar procesos penales por recaudar impuestos y no entregarlos

Por medio de un comunicado de prensa, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación anunciaron que llevarán a cabo, este 18 y 19 de noviembre, una nueva jornada para avanzar en la culminación de procesos penales abiertos a 22.375 recaudadores que retuvieron valores por impuestos como IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo y no los trasladaron a la autoridad tributaria.

“Seis mil de estos contribuyentes serán citados en sedes de la Fiscalía General de la Nación en todo el país. De manera paralela, citaremos en nuestras sedes Dian a 16.375 personas, cuya cartera asciende a $1,2 billones, originada en impuestos que fueron retenidos o cobrados a los ciudadanos, pero no entregados al Estado. Todos ellos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen”, afirmó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general (e) de la Dian.

Las personas deben dar cumplimiento a las citaciones para evitar mayores complicaciones. | Foto: Colprensa

Las dos entidades señalan que el propósito de la medida es dar cierre judicial a los procesos penales que se encuentran abiertos. Además, se indica que, para los ciudadanos morosos, la única vía que existe es realizar el pago total de la obligación tributaria.

Las personas que se pongan al día podrán evitar que su caso avance a la etapa prevista en el artículo 402 del Código Penal, el cual establece una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados.

“El pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron. Estos recursos no pertenecían a los morosos, eran impuestos pagados por los ciudadanos, y nuestra responsabilidad es recuperarlos”, concluyó el director Betancourt.

Las personas serán citadas por medio de los mecanismos con los que cuentan las dos entidades. | Foto: Archivo El País

¿Cómo pueden realizar el proceso los ciudadanos citados?

El comunicado de prensa destaca que los ciudadanos citados podrán acercarse a las sedes de la Dian y la Fiscalía para recibir orientación, realizar pagos totales, aplicar el dinero embargado para descontarlo del valor pendiente y, en los términos que establece la ley, detener el avance de los procesos penales mediante la cancelación total de la obligación en mora.