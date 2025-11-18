Suscribirse

Economía

La Dian y la Fiscalía citan a más de 22 mil morosos para culminar procesos penales por recaudar impuestos y no entregarlos

Por medio de un comunicado de prensa se dieron a conocer pormenores del proceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 1:26 p. m.
La Fiscalía adelantó una inspección judicial al piso 13 de la Dian y fue el propio coronel Óscar Dávila quien atendió la diligencia.
La Dian adelantará de manera conjunta con la Fiscalía la citación de los morosos. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

Por medio de un comunicado de prensa, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación anunciaron que llevarán a cabo, este 18 y 19 de noviembre, una nueva jornada para avanzar en la culminación de procesos penales abiertos a 22.375 recaudadores que retuvieron valores por impuestos como IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo y no los trasladaron a la autoridad tributaria.

Contexto: Procuraduría convoca a reunión de urgencia tras crisis Dian-Ecopetrol

“Seis mil de estos contribuyentes serán citados en sedes de la Fiscalía General de la Nación en todo el país. De manera paralela, citaremos en nuestras sedes Dian a 16.375 personas, cuya cartera asciende a $1,2 billones, originada en impuestos que fueron retenidos o cobrados a los ciudadanos, pero no entregados al Estado. Todos ellos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen”, afirmó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general (e) de la Dian.

Dian
Las personas deben dar cumplimiento a las citaciones para evitar mayores complicaciones. | Foto: Colprensa

Las dos entidades señalan que el propósito de la medida es dar cierre judicial a los procesos penales que se encuentran abiertos. Además, se indica que, para los ciudadanos morosos, la única vía que existe es realizar el pago total de la obligación tributaria.

Las personas que se pongan al día podrán evitar que su caso avance a la etapa prevista en el artículo 402 del Código Penal, el cual establece una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados.

“El pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron. Estos recursos no pertenecían a los morosos, eran impuestos pagados por los ciudadanos, y nuestra responsabilidad es recuperarlos”, concluyó el director Betancourt.

Predial
Las personas serán citadas por medio de los mecanismos con los que cuentan las dos entidades. | Foto: Archivo El País

¿Cómo pueden realizar el proceso los ciudadanos citados?

El comunicado de prensa destaca que los ciudadanos citados podrán acercarse a las sedes de la Dian y la Fiscalía para recibir orientación, realizar pagos totales, aplicar el dinero embargado para descontarlo del valor pendiente y, en los términos que establece la ley, detener el avance de los procesos penales mediante la cancelación total de la obligación en mora.

Contexto: Compre casa y apartamento desde 10 millones de pesos: Dian está rematando inmuebles

Se debe destacar que las personas que no atiendan la citación o no regularicen su situación enfrentarán embargos, inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado y la continuidad de los procesos penales hacia sus fases judiciales, según corresponda.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Verónica Alcocer y su vida de rica en Suecia: revelan el listado de personalidades con los que se ha codeado

2. Denuncian tráfico de influencias en la SAE de abogado cercano al petrismo; involucra al vicecontralor y a amigo de Nicolás Petro

3. Constituyente en Colombia, más riesgos que soluciones. Exmagistrados y expertos opinan

4. La defensa de Nicolás Petro busca tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez

5. La nueva ciudad objetivo de Trump: hubo 130 arrestos en 48 horas y crece el temor por las deportaciones masivas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DIANFiscalía Morosidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.