Economía
Compre casa y apartamento desde 10 millones de pesos: Dian está rematando inmuebles
Esta es una nueva posibilidad para acceder a vivienda propia.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Comprar casa propia es uno de los sueños que tienen millones de colombianos y por el que muchos trabajan incansablemente. Sin duda alguna, tener propiedades como bienes inmuebles es una buena inversión dada la rentabilidad, los rendimientos que genera y la estabilidad que proporciona a largo plazo.
Pese a ello, cumplir este sueño no es tarea fácil, puesto que los precios de la vivienda se han impulsado, además los subsidios gubernamentales se han interrumpido y las ventas cada vez están más bajas, además de los incentivos para la construcción.
Pese a ello, hay algunas alternativas que acercan a muchos a tener su casa propia, una de ellas son los remates judiciales que son realizados a través de entidades públicas y privadas. De hecho, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene una nueva oferta de remates.
Son varios los inmuebles que están a disposición de los oferentes, los cuales van con precios desde los $10 millones de pesos, hasta cifras más elevadas. Normalmente, estos inmuebles fueron tomados por la entidad tras un proceso de decomiso y aprehensión.
Estas son algunas de las viviendas que ofrecen en el portal de la entidad y a las cuales cualquier persona puede acceder.
Local comercial - Bogotá
- Descripción: Local ubicado en la Carrera 37A #10 - 19 en el lugar número 2272 de la ciudad de Bogotá.
- Precio base: $9.880.500
- Fecha: Sábado 4 de octubre a las 08:00 a.m
Oficina en Bogotá
- Descripción: Oficina ubicada en la Calle 125 No. 20 - 70 Oficina 601 de Bogotá D.C.
- Precio base: $397.652.850
- Fecha: Jueves 13 de noviembre a las 2:00 p.m.
Bodega - Cúcuta, Norte de Santander
- Descripción: Inmueble de una sola planta con su mezzanine, su fachada en cerámica rustica, un portón amplio metálico, en su interior cuenta con un baño en la parte baja, sanitario y pileta, oficina con acceso al segundo piso con escaleras de madera.
- Precio base: $152.587.050
- Fecha: Domingo 21 de diciembre a las 2:00 p.m.
¿Cómo participar en los remates?
Para acceder a las ofertas debe hacer clic en este link. Luego presionar el botón ‘buscar remates’.
Es importante que filtre las ofertas por ‘inmueble’, luego que elija ‘casa’ o ‘apartamento’, luego debe seleccionar las fechas, en las que debe elegir noviembre o diciembre, y finalmente debe hacer clic en ‘buscar’.