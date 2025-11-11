Comprar casa propia es uno de los sueños que tienen millones de colombianos y por el que muchos trabajan incansablemente. Sin duda alguna, tener propiedades como bienes inmuebles es una buena inversión dada la rentabilidad, los rendimientos que genera y la estabilidad que proporciona a largo plazo.

Pese a ello, cumplir este sueño no es tarea fácil, puesto que los precios de la vivienda se han impulsado, además los subsidios gubernamentales se han interrumpido y las ventas cada vez están más bajas, además de los incentivos para la construcción.

Así puede acceder a las ofertas. | Foto: ADOBE STOCK

Pese a ello, hay algunas alternativas que acercan a muchos a tener su casa propia, una de ellas son los remates judiciales que son realizados a través de entidades públicas y privadas. De hecho, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene una nueva oferta de remates.

Son varios los inmuebles que están a disposición de los oferentes, los cuales van con precios desde los $10 millones de pesos, hasta cifras más elevadas. Normalmente, estos inmuebles fueron tomados por la entidad tras un proceso de decomiso y aprehensión.

Estas son algunas de las viviendas que ofrecen en el portal de la entidad y a las cuales cualquier persona puede acceder.

La Dian lanzó nuevos remates. | Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

Local comercial - Bogotá

Descripción: Local ubicado en la Carrera 37A #10 - 19 en el lugar número 2272 de la ciudad de Bogotá.

Local ubicado en la Carrera 37A #10 - 19 en el lugar número 2272 de la ciudad de Bogotá. Precio base: $9.880.500

$9.880.500 Fecha: Sábado 4 de octubre a las 08:00 a.m

Oficina en Bogotá

Descripción: Oficina ubicada en la Calle 125 No. 20 - 70 Oficina 601 de Bogotá D.C.

Oficina ubicada en la Calle 125 No. 20 - 70 Oficina 601 de Bogotá D.C. Precio base: $397.652.850

$397.652.850 Fecha: Jueves 13 de noviembre a las 2:00 p.m.

Bodega - Cúcuta, Norte de Santander

Descripción: Inmueble de una sola planta con su mezzanine, su fachada en cerámica rustica, un portón amplio metálico, en su interior cuenta con un baño en la parte baja, sanitario y pileta, oficina con acceso al segundo piso con escaleras de madera.

Inmueble de una sola planta con su mezzanine, su fachada en cerámica rustica, un portón amplio metálico, en su interior cuenta con un baño en la parte baja, sanitario y pileta, oficina con acceso al segundo piso con escaleras de madera. Precio base: $152.587.050

$152.587.050 Fecha: Domingo 21 de diciembre a las 2:00 p.m.

Así deberá acceder. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Adobe Stock

¿Cómo participar en los remates?

Para acceder a las ofertas debe hacer clic en este link. Luego presionar el botón ‘buscar remates’.