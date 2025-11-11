Suscribirse

Compre casa y apartamento desde 10 millones de pesos: Dian está rematando inmuebles

Esta es una nueva posibilidad para acceder a vivienda propia.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 3:33 p. m.
Dian e imagen referencia de una persona recibiendo las llaves de su nueva casa.
Tenga en cuenta las ofertas que hay en el mercado. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images

Comprar casa propia es uno de los sueños que tienen millones de colombianos y por el que muchos trabajan incansablemente. Sin duda alguna, tener propiedades como bienes inmuebles es una buena inversión dada la rentabilidad, los rendimientos que genera y la estabilidad que proporciona a largo plazo.

Pese a ello, cumplir este sueño no es tarea fácil, puesto que los precios de la vivienda se han impulsado, además los subsidios gubernamentales se han interrumpido y las ventas cada vez están más bajas, además de los incentivos para la construcción.

Así puede acceder a las ofertas. | Foto: ADOBE STOCK

Pese a ello, hay algunas alternativas que acercan a muchos a tener su casa propia, una de ellas son los remates judiciales que son realizados a través de entidades públicas y privadas. De hecho, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene una nueva oferta de remates.

Contexto: Compre vivienda así esté reportado en Datacredito: debe cumplir con un requisito

Son varios los inmuebles que están a disposición de los oferentes, los cuales van con precios desde los $10 millones de pesos, hasta cifras más elevadas. Normalmente, estos inmuebles fueron tomados por la entidad tras un proceso de decomiso y aprehensión.

Estas son algunas de las viviendas que ofrecen en el portal de la entidad y a las cuales cualquier persona puede acceder.

¿Está en la lista? La DIAN podría embargar sus cuentas si está en ella por esta causa.
La Dian lanzó nuevos remates. | Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

Local comercial - Bogotá

  • Descripción: Local ubicado en la Carrera 37A #10 - 19 en el lugar número 2272 de la ciudad de Bogotá.
  • Precio base: $9.880.500
  • Fecha: Sábado 4 de octubre a las 08:00 a.m

Oficina en Bogotá

  • Descripción: Oficina ubicada en la Calle 125 No. 20 - 70 Oficina 601 de Bogotá D.C.
  • Precio base: $397.652.850
  • Fecha: Jueves 13 de noviembre a las 2:00 p.m.
Contexto: Créditos de vivienda en Colombia: los bancos revelan hasta qué edad se pueden solicitar

Bodega - Cúcuta, Norte de Santander

  • Descripción: Inmueble de una sola planta con su mezzanine, su fachada en cerámica rustica, un portón amplio metálico, en su interior cuenta con un baño en la parte baja, sanitario y pileta, oficina con acceso al segundo piso con escaleras de madera.
  • Precio base: $152.587.050
  • Fecha: Domingo 21 de diciembre a las 2:00 p.m.
Declaración renta DIAN
Así deberá acceder. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Adobe Stock

¿Cómo participar en los remates?

Para acceder a las ofertas debe hacer clic en este link. Luego presionar el botón ‘buscar remates’.

Es importante que filtre las ofertas por ‘inmueble’, luego que elija ‘casa’ o ‘apartamento’, luego debe seleccionar las fechas, en las que debe elegir noviembre o diciembre, y finalmente debe hacer clic en ‘buscar’.

