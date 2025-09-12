Suscribirse

Economía

Dian anuncia remate de casas y apartamentos en Colombia: puede adquirir bienes desde los $4 millones

Estos son los inmuebles a los que puede acceder a un mejor precio.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 8:07 p. m.
Nuevo remate virtual de la Dian: apartamentos, lotes y vehículos.
Nuevo remate virtual de la Dian: apartamentos, lotes y vehículos. | Foto: Montaje El País: Fotos de Getty / Bani Gabriel Ortega/ Getty

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una de las entidades más importantes del país, que tiene como principal objetivo el recaudo de impuestos y el cumplimiento de las normas tributarias, tanto para personas jurídicas como naturales.

Sin embargo, entre las funciones que tiene asignadas, la Dian también se encarga de realizar remates con bienes y productos que provienen de decomisos, aprehensiones y procesos de abandono. Cada cierto tiempo, la Dian anuncia convocatorias para que miles de personas apliquen y puedan adquirir estos bienes a un mejor precio.

vivienda casa
Los remates de la DIAN son una buena oportunidad para adquirir bienes inmuebles legalizados y a bajos precios. | Foto: 123RF

En septiembre, la entidad anunció un nuevo proceso en el que ofrece bienes que se encuentran en las bodegas a un precio desde los $5 millones de pesos. Hay apartamentos y casas con avalúos de hasta $1.800 millones de pesos.

La audiencias se realizarán entre el 15 y el 26 de septiembre. Entre los bienes ofrecidos a precios bajos está una bodega en Armenia, Quindío, que está en el sótano 2 del Conjunto Cócora en un precio base de $4.476.150. La audiencia de dicho bien esta programada para el 24 de septiembre.

Contexto: Dinero en efectivo: esta es la cantidad máxima que puede portar una persona

De otro lado, si busca apartamentos, hay dos que se destacan dentro de los ofrecidos. El primero es de 430 metros con un precio aproximado de $1.849 millones de pesos, ubicado en Bogotá. El otro se encuentra en Villavicencio y tiene un valor aproximado de $39.804.800 millones de pesos.

Colombia cuenta con 138 proyectos de vivienda, hoy en día, que impulsan el desarrollo del medioambiente.
Así puede acceder al remate. | Foto: Cortesía - Cusezar

Entre los requisitos para participar, la Dian exige que el aplicante esté inscrito en el Registro Único Tributario, para registrarse como postor u oferente, además debe contar con la firma electrónica activa en la Dian.

Contexto: Estos son los elementos que debe tener en cuenta con la declaración de renta sugerida

Normalmente la entidad exige un depósito previo como garantía, en algunos casos este suele ser de hasta el 40% del avalúo y la oferta no puede ser superior a ciertos porcentajes.

El pago final del inmueble debe completarse conforme a las reglas y los plazos especificados por la entidad.

La Dian busca volver obligatoria la declaración anticipada para todas las importaciones, como parte de su batalla contra el contrabando.
La Dian busca recaudar dinero a través de estos procesos. | Foto: Bani Gabriel Ortega

