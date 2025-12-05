Suscribirse

Economía

Días contados para el inicio del pago de horas nocturnas a las 7:00 p.m. y recargo dominical: atento

Este mes arranca oficialmente el nuevo horario nocturno para trabajadores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 6:08 p. m.
Las mujeres cada vez ocupan más roles de liderazgo en la industria de la seguridad privada.
Este mes inicia el pago del recargo nocturno en un nuevo horario. | Foto: 123RF

Este año, los trabajadores colombianos recibieron una buena noticia, luego de que la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro recibiera luz verde en el legislativo y tras la sanción presidencial se convirtiera en ley. El proyecto busca cambiar algunas de las normativas que en el país se han mantenido por años y que en ocasiones no benefician a los trabajadores.

Es importante tener en cuenta que ya han pasado cerca de seis meses desde que se aprobó la normativa. Sin embargo, la implementación en algunos aspectos se han dado de manera paulatina. Algunas ya se han dado, otras están por entrar en vigencia.

Las cifras de desempleo en Colombia siguen bajando.
Esto es lo que indica la reforma laboral. | Foto: El País

Uno de los cambios más importantes que detalla el articulado es el pago del 100% de los dominicales y también el ajuste del horario de las jornadas tanto nocturna como diurna. Este último tendría su entrada en vigencia durante este mes (diciembre del 2025).

Contexto: Dian alerta por nueva modalidad de estafa: envían oficios falsos con logos de la entidad

El ajuste sobre la jornada sería de la siguiente manera. Ahora el horario nocturno no empezaría a las 9 de la noche, sino a las 7 de la noche. Por lo que los trabajadores que laboren en estas franjas horarias, recibirían un mejor pago.

Businesswoman working in office
De esta forma cambiará el horario. | Foto: Getty Images

Si un empleado tiene un horario de 3-11 de la noche, recibirá el pago de 4 horas nocturnas. Con el modelo anterior solo podía reclamar 2 horas nocturnas. Tenga en cuenta que la normativa precisa que este artículo en específico debe entrar en vigencia luego de 6 meses de proferida la reforma.

Contexto: Estos son los montos que no se pueden embargar en Nequi, Daviplata y otras billeteras digitales

Si esta efectuó su vigencia el pasado 25 de junio, la norma tiene que entrar en vigencia el próximo 25 de diciembre, por lo que desde esta fecha es clave que revise su volante de pago y verifique que su empleador le pague las horas correctas.

El Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto un aumento del salario mínimo del 11%.
Los trabajadores recibirán mayores ingresos. | Foto: 123RF

Respecto al pago del 100% de los recargos dominicales. La normativa detalla que serán dos años de transición en los que se hará el ajuste en las empresas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Vamos a salir de esta”: más detalles de los colombianos que suplantaron al gobierno de EE.UU. y estafaron a ciudadanos de cinco países. Serán extraditados

2. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI: “Ya quiero descansar”

3. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

4. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

5. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

recargo nocturnoReforma laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.