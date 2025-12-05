Este año, los trabajadores colombianos recibieron una buena noticia, luego de que la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro recibiera luz verde en el legislativo y tras la sanción presidencial se convirtiera en ley. El proyecto busca cambiar algunas de las normativas que en el país se han mantenido por años y que en ocasiones no benefician a los trabajadores.

Es importante tener en cuenta que ya han pasado cerca de seis meses desde que se aprobó la normativa. Sin embargo, la implementación en algunos aspectos se han dado de manera paulatina. Algunas ya se han dado, otras están por entrar en vigencia.

Esto es lo que indica la reforma laboral. | Foto: El País

Uno de los cambios más importantes que detalla el articulado es el pago del 100% de los dominicales y también el ajuste del horario de las jornadas tanto nocturna como diurna. Este último tendría su entrada en vigencia durante este mes (diciembre del 2025).

El ajuste sobre la jornada sería de la siguiente manera. Ahora el horario nocturno no empezaría a las 9 de la noche, sino a las 7 de la noche. Por lo que los trabajadores que laboren en estas franjas horarias, recibirían un mejor pago.

De esta forma cambiará el horario. | Foto: Getty Images

Si un empleado tiene un horario de 3-11 de la noche, recibirá el pago de 4 horas nocturnas. Con el modelo anterior solo podía reclamar 2 horas nocturnas. Tenga en cuenta que la normativa precisa que este artículo en específico debe entrar en vigencia luego de 6 meses de proferida la reforma.

Si esta efectuó su vigencia el pasado 25 de junio, la norma tiene que entrar en vigencia el próximo 25 de diciembre, por lo que desde esta fecha es clave que revise su volante de pago y verifique que su empleador le pague las horas correctas.

Los trabajadores recibirán mayores ingresos. | Foto: 123RF