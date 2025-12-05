Suscribirse

Economía

Estos son los montos que no se pueden embargar en Nequi, Daviplata y otras billeteras digitales

Si usted tiene cuentas de bajo monto, esta información es clave.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 4:55 p. m.
Foto: Internet
Tenga en cuenta cuál es el monto definido por la SFC.

Durante los últimos años, en Colombia, las billeteras virtuales han ganado protagonismo. Esto, debido a que hay una creciente tendencia a dejar de usar efectivo y a que muchos manejan su dinero a través de un clic en su celular. Es por ello que muchos se interesan por las regulaciones y normativas que hay frente a este tipo de plataformas.

Estas plataformas tienen un manejo distinto, al ser billeteras o cuentas de depósitos de bajo monto, por lo que es importante tener en cuenta cómo son las regulaciones en aspectos como tributos e incluso embargos.

Una caída global generó intermitencias en varios servicios bancarios del país.
Este es otro dato clave que debe saber sobre las billeteras virtuales.

Este último tema genera inquietud, pues muy pocos conocen que existe un tope inembargable, tanto en productos colombianos como en el exterior.

El tope de inembargabilidad es un monto que está protegido legalmente ante problemas jurídicos o administrativos. Esto indica que es el dinero que no puede ser embargado bajo ninguna circunstancia, dadas algunas excepciones que los cobijan jurídicamente.

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, hay un límite inembargable para cuentas de depósito de bajo monto. El monto límite se ubicó en el orden de los $ 55.099.308.

El Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto un aumento del salario mínimo del 11%.
Las billeteras virtuales se han vuelto populares en Colombia. | Foto: 123RF

Las cuentas que superen este monto podrán sufrir un embargo. Quienes pueden solicitar el embargo del dinero son jueces o entidades como la Dian, la SIC, entre otros.

Es clave que entienda que el monto se actualiza cada año y busca preservar el poder adquisitivo del dinero, relacionado con su vez con condiciones económicas del país.

Sin embargo, los expertos recomiendan siempre evitar llegar a un proceso jurídico, en el caso de que tenga deudas y le sea imposible pagarlas. Lo mejor siempre es pactar un acuerdo de pago.

Las herramientas digitales han tomado un rol fundamental para facilitar la gestión de la plata. Las billeteras digitales se han convertido en un aliado para las personas y los negocios en el manejo de sus finanzas.
Estas herramientas se han vuelto claves para muchos. | Foto: 123 Rf

