Dólar a la baja: la divisa cerró más barata en la tarde del jueves 2 de octubre de 2025

El dólar terminó este jueves 2 de octubre más barato, en un precio de $3.887. Durante la jornada, la divisa presentó un movimiento a la baja en relación con los últimos días.

Para hoy, 2 de octubre , la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.887, lo que significó una reducción de $3 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), definida por la Superfinanciera para la jornada actual en $3.890.

Con respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $2, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.885.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.910, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.875. El promedio cotizado se encuentra en $3.897.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.747 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 706,4.

Economía Internacional

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el jueves una reunión “en los próximos días” con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, para delinear la ayuda que Washington está dispuesto a conceder a su aliado, en dificultades financieras.

El Tesoro estadounidense “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” para apoya al gobierno del presidente Javier Milei, bajo fuerte presión en el mercado cambiario, afirmó Bessent en un mensaje en la red X.

Bessent no da una fecha precisa para ese encuentro con Caputo, en medio de nuevas dificultades en los mercados para Argentina, que en principio cuenta con una ayuda de hasta 20.000 millones de dólares anunciada por el Tesoro el mes pasado.

Las reuniones de otoño (boreal) del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial arrancan el lunes 13 de octubre en Washington, y son una cita habitual para los ministros de Finanzas de todo el mundo.

En el encuentro, que tendrá lugar tras una reunión entre el presidente Donald Trump y Milei en Nueva York días atrás, Bessent espera “avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para ofrecer apoyo financiero”.

“Durante el transcurso de las discusiones de ayer [miércoles] con mis colegas ministros de finanzas del G7, enfaticé la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”, añadió.

En una entrevista con la cadena televisiva MSNBC, Bessent insistió en que la línea principal de ayuda a Buenos Aires es lo que se conoce como un “swap”, es decir, un intercambio de monedas.