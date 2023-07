Dólar a menos de $4.000: ¿Por qué está bajando la divisa?, ¿cuánto más puede caer? Estas son las razones de este giro

La cima la alcanzó la divisa en Colombia, en medio de una fuerte tensión e incertidumbre global que era avivada con los mensajes que salían del palacio de Gobierno: no a la exploración petrolera, pese a que hasta el momento es la actividad que genera los mayores recursos al país y al funcionamiento del Estado. Se juntó también la propuesta de reforma tributaria y el anuncio de una reforma pensional que incluía un revolcón a los fondos privados de pensiones, los cuales mueven los ahorros de los colombianos a través del mercado de valores y la inversión en obras de infraestructura.

En aguas tranquilas

El dólar es el termómetro de la economía: las tensiones internacionales, la incertidumbre local, el movimiento en el valor del petróleo, casi todo se refleja en él. Y el caso colombiano no es ajeno a esa dinámica. Los especialistas de LatinFocus Consensus, que mensualmente les miden el pulso a los principales indicadores económicos de la región, señalan que el peso colombiano se ha venido apreciando desde que el Congreso de la República puso en pausa la agenda de reformas del presidente Petro. Sin embargo, no esperan que se mantenga así el resto del año. Aunque los vientos de recesión económica en el mundo empiezan a diluirse, en Estados Unidos la FED continuaría subiendo sus tasas de interés para no dejarle ventaja a un posible retorno de la inflación al alza.