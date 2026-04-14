El dólar terminó la jornada de este martes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo cual benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.
Para hoy 14 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.585, lo que significó una reducción de $23 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.608.
Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $11, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.574.
Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.609, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.558. El promedio cotizado se encuentra en $3.578.
En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,958 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 920,45.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,27 %, llegando a las 97,900 unidades.
El FMI recorta las previsiones de crecimiento de Oriente Medio y Norte de África a causa de la guerra
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó drásticamente las previsiones de crecimiento de 2026 para Oriente Medio y el norte de África al 1,1 % este martes por el impacto de la guerra en las exportaciones de gas y petróleo del Golfo.
Irán, Irak y Catar se verán especialmente afectados, indica el FMI en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, en el que revisó a la baja la previsión que había hecho en enero para esa región, que era de 3,9 %.
El crecimiento debería repuntar el próximo año, a medida que se vaya “normalizando” la producción y el transporte de energía en los próximos meses, agregó el FMI.
En 2025, la economía de esa región creció el 3,2 %, precisó el organismo.
La guerra en Oriente Medio ha dañado las infraestructuras de producción y condujo al cierre del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20 % de las exportaciones mundiales de hidrocarburos antes del conflicto.
La magnitud del impacto depende “del nivel de daño sufrido por la infraestructura de transporte y energía, de la dependencia del estrecho de Ormuz y de la disponibilidad de rutas de exportación alternativas”, indica el informe.
El daño económico “es más pronunciado para Baréin, Irán, Irak, Kuwait y Catar y menos significativo para Omán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos”, indica el FMI.
La economía de los países importadores se está viendo afectada por la subida de los precios de la energía y de otras materias primas, indica el organismo, y cita a Egipto, cuya previsión de crecimiento se redujo el 0,5 %, a 4,2 puntos porcentuales.