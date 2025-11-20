Dólar abre al alza en Colombia: precio oficial del 20 de noviembre

El dólar inició la cotización de este 20 de noviembre en un precio de $3.725, lo que significó un alza de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.716.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.730. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.718. El precio promedio es de $3.724.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 44,60 millones, registrando además un volumen promedio de 501,12 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 % llegando a las 100,127 unidades.

El precio del dólar terminó a la baja en la última jornada de cotización. | Foto: El País

Déficit comercial de EE.UU. se reduce en agosto, según datos retrasados por el cierre

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo más de lo previsto en agosto debido a una caída en las importaciones, según un informe oficial publicado el miércoles con retraso debido al cierre del gobierno federal.

La paralización récord de 43 días por falta de acuerdo político sobre el presupuesto terminó la semana pasada e impidió la publicación de datos económicos nacionales.

En agosto, el déficit comercial general de Estados Unidos se redujo más de lo que esperaban los analistas, hasta los 59.600 millones de dólares, debido a una notable caída en las importaciones de bienes.

Las importaciones disminuyeron un 5,1%, a 340.400 millones de dólares, con una reducción de 18.600 millones en las importaciones de bienes.

Por otra parte, las exportaciones aumentaron un 0,1%, a 280.800 millones de dólares, debido a un repunte en los servicios, aunque el valor de las exportaciones de bienes también bajó.

Los flujos comerciales se vieron fuertemente afectados este año por la política arancelaria del presidente Donald Trump, que hizo que los importadores se apresuraran a abastecerse antes de los aumentos planificados en las tarifas aduaneras.

Así se mueve la economía norteamericana. | Foto: Adobe Stock

Desde que asumió la presidencia en enero, Trump ha impuesto nuevos gravámenes a varias economías, incluidos los llamados aranceles “recíprocos” a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos por prácticas que Washington considera injustas.