Suscribirse

Divisas

Dólar abre con varios pesos al alza pero con precio barato: valor oficial del 25 de agosto

Este es el movimiento en el mercado spot.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 2:00 p. m.
Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.
Dólar, moneda de referencia a nivel mundial | Foto: istock

El dólar inició la cotización de este 25 de agosto en un precio de $4.012, lo que significó un alza de $4 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.008.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $4.021. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.003. El precio promedio es de $4.008.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 28,50 millones, registrando además un volumen promedio de 791,66 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,16 % llegando a las 97,755 unidades.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 25 de agosto en Colombia: precio de la divisa

Crece en China el uso de carbón para energía pese al récord de fuentes renovables

China tuvo un repunte en la generación de energía de carbón en el primer semestre del año, pese a que alcanzó un nivel récord en el uso de fuentes renovables, según un informe divulgado el lunes.

El carbón ha sido una fuente energética esencial en China durante décadas, pero el aumento explosivo de las instalaciones eólicas y solares en los últimos años despertó esperanzas de que el país abandonaría ese combustible fósil contaminante.

El carbón representa cerca de la mitad de la generación eléctrica de China, por debajo de los tres cuartos de 2016.

No obstante, China puso en operación 21 gigavatios (GW) de energía a carbón en los primeros seis meses del año, el nivel más alto para un semestre desde 2016, según un informe del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA) y el Global Energy Monitor (GEM).

El país también comenzó o reanudó la construcción de proyectos a carbón por 46 GW, equivalente al total de energía a carbón en Corea del Sur, y lanzó proyectos nuevos por otros 75 GW.

Contexto: ¿Se deben incluir los CDT en la declaración de renta?: ojo con esta información

Ese crecimiento amenaza la meta china de alcanzar su tope de emisiones de carbono para 2030 y podría consolidar el papel del carbón en su matriz energética, advierte el informe.

China, segunda economía mundial, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, pero también es una potencia en energías renovables.

“El desarrollo de energía a carbón en China (...) no muestra señales de disminución, lo cual deja las emisiones en un nivel elevado y mantiene al carbón en el sistema por numerosos años”, comenta Christine Shearer, analista del GEM y coautora del informe.

Estados Unidos produce aproximadamente 6,343 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero al año
Crece en China uso de carbón para energía pese a récord de fuentes renovables. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

Más carbón podría ser incorporado a la red porque “hay una gran cantidad de proyectos (a carbón) ya autorizados en espera”, tras un fuerte aumento de los nuevos permisos en 2022 y 2023, en momentos en que la matriz energética china luchaba por adaptarse al aumento de las fuentes renovables, señala Lauri Myllyvirta, principal analista de CREA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video quedó registrada la violenta agresión a policías en Hip Hop al Parque, en Bogotá

2. Pareja de mexicanos con más de 36 años viviendo en Estados Unidos se ve obligada a autodeportarse: “Me pueden agarrar”

3. Asesinan a voluntario de la Defensa Civil en un intento de atraco: esta es la historia

4. Horóscopo semanal del 25 al 29 de agosto 2025: cambios fuertes, decisiones importantes y apariciones inesperadas

5. Grupo criminal habría apoyado el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín: capos celebraron después del evento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dolardólar hoyBVC

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.