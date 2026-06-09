Dólar abrió a la baja en Colombia: este es el valor de cotización del 9 de junio

El dólar inició la cotización de este 9 de junio en un precio de $ 3.580, lo que significó una baja de $ 8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.588.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.590. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.580. El precio promedio es de $3.587.

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: así está el precio este 9 de junio

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 17,00 millones, registrando además un volumen promedio de 472,22 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,32 %, llegando a las 99,702 unidades.

La cotización del dólar registra nuevos movimientos en el mercado cambiario. Expertos analizan los factores que podrían influir en su comportamiento durante los próximos días. Foto: El País

Bancos aumentaron el financiamiento de energías fósiles en 2025, alertan organizaciones

Los principales gigantes bancarios del mundo concedieron el año pasado más de 900.000 millones de dólares en financiamiento para las energías fósiles, un monto 8 % superior al del año anterior, reveló el martes un consorcio de oenegés.

Desde el Acuerdo de París de 2015, que busca limitar el calentamiento global a 1,5 ºC arriba de la era preindustrial, miles de millones de dólares en préstamos, emisiones de acciones u obligaciones se han dirigido a empresas de petróleo, gas y carbón, según la última edición del informe “Banking on Climate Chaos”.

Los 65 bancos estudiados dedicaron el año pasado 906.000 millones de dólares a diferentes formas de apoyo financiero para las energías fósiles. No obstante, el aumento interanual fue menos marcado que en 2024.

Tres de cada cinco bancos aumentaron sus financiamientos al sector, según los autores del informe.

Inflación en mayo de 2026 fue de 5,84 %. El bolsillo de los colombianos está sintiendo la presión en los precios más altos

El estadounidense JPMorgan es el primer apoyo financiero a las energías fósiles con 58.200 millones de dólares el año pasado, por encima de su compatriota Bank of America y el japonés Mitsubishi UFJ, detalla el informe elaborado por ocho oenegés, incluidas Rainforest Action Network, Reclaim Finance y Urgewald.

El estudio se basa en datos publicados directamente por las empresas o por proveedores especializados, así como la agencia financiera Bloomberg.

Bancos aumentaron el financiamiento de energías fósiles en 2025, alertan organizaciones. Foto: Getty Images

El año 2025 marcó el final de las actividades de la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), un programa de neutralidad de carbono de la ONU dirigido al sector bancario, lastrado por un contexto menos favorable para la protección del clima en Europa y Estados Unidos.