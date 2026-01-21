Divisas

Dólar abrió barato en Colombia: precio oficial del mercado para este 21 de enero

Este es el valor de cotización de hoy en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

21 de enero de 2026, 2:02 p. m.
Esta es la fluctuación de la moneda hoy.
Esta es la fluctuación de la moneda hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 21 de enero en un precio de $3.671, lo que significó una baja de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.682.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.671. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.650. El precio promedio es de $3.655.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 37,75 millones, registrando además un volumen promedio de 393,22 millones.

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,17 %, llegando a las 98,270 unidades.

Macroeconomía

Hijos tendrán que darles buena plata a sus padres: Corte Suprema impartió la orden en este caso

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

Macroeconomía

Aumento del salario mínimo también impactaría cuotas alimentarias y podría congestionar los juzgados. Estas son las cuentas

Macroeconomía

Versión final del proyecto de decreto que obliga a fondos privados a traer parte de la plata de pensiones del exterior

Macroeconomía

La moda colombiana resiste la desaceleración global y crece en exportaciones

Macroeconomía

Precio del euro este martes, 20 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Macroeconomía

MinMinas define nuevo realizador de subastas para contratar energía eléctrica a largo plazo. ¿Qué pasará con XM?

Macroeconomía

Confianza del consumidor llega a su nivel más alto en 10 años: los colombianos se quejan, pero compran como si todo estuviera bien

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio este 17 de enero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Dólar revierte la tendencia y amanece más caro en Colombia: precio oficial del 16 de enero

Dolar precio
El dólar cayó en Colombia hoy. Foto: Adobe Stock

Trump lamenta que su mensaje económico “no llega” a los estadounidenses

El presidente Donald Trump expresó el martes su frustración porque su mensaje económico no logra calar entre los estadounidenses, al tiempo que presumía de sus logros, en particular la reducción del déficit comercial y de la inmigración ilegal.

“Heredamos un caos. Las cifras que heredamos estaban aumentando con fuerza, y ahora las hemos reducido, casi todas, a niveles mucho más bajos”, afirmó el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, antes de criticar a sus asesores de comunicación, que según él no logran que su mensaje “llegue” a los estadounidenses.

Aumento del salario mínimo también impactaría cuotas alimentarias y podría congestionar los juzgados. Estas son las cuentas

Trump dio una rueda de prensa inesperada antes de emprender viaje a Davos (Suiza), para asistir al Foro Económico Mundial.

Las pretensiones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia dominarán esa participación.

Trump ha amenazado con aranceles contra la Unión Europea si no atiende a sus exigencias.

El republicano celebra este martes un año de su llegada al poder, en su segundo mandato, que termina en 2028.

La mezcla de sátira y política marcó una nueva discusión en el entorno digital.
Trump lamenta que su mensaje económico “no llega” a los estadounidenses Foto: NATHAN POSNER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

“Hemos hecho más que cualquier otra administración, con mucho, en términos militares, en términos de poner fin a guerras, en términos de concluir guerras”, dijo Trump.

“Nadie ha visto realmente algo parecido”, aseguró.

Luego reiteró que “la prensa” no da suficiente crédito a sus esfuerzos.

De no haber llegado al poder, dijo Trump, “estaríamos como en Venezuela”.

Más de Macroeconomía

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar abrió barato en Colombia: precio oficial del mercado para este 21 de enero

Población de Adultos Mayores en la ciudad de Cali.

Hijos tendrán que darles buena plata a sus padres: Corte Suprema impartió la orden en este caso

El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

Salario Mínimo 2026

Aumento del salario mínimo también impactaría cuotas alimentarias y podría congestionar los juzgados. Estas son las cuentas

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.

Versión final del proyecto de decreto que obliga a fondos privados a traer parte de la plata de pensiones del exterior

Gobernación de Bolívar le apuesta a la moda sostenible con el lanzamiento de Elar: la línea textil de Marca Bolívar

La moda colombiana resiste la desaceleración global y crece en exportaciones

Billetes euros.

Precio del euro este martes, 20 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.

MinMinas define nuevo realizador de subastas para contratar energía eléctrica a largo plazo. ¿Qué pasará con XM?

Dolar precio

Dólar cierra a la baja en la tarde del 20 de enero de 2026

-

Riesgos globales ponen a prueba a las empresas en 2026

Noticias Destacadas