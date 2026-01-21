El dólar inició la cotización de este 21 de enero en un precio de $3.671, lo que significó una baja de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.682.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.671. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.650. El precio promedio es de $3.655.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 37,75 millones, registrando además un volumen promedio de 393,22 millones.

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,17 %, llegando a las 98,270 unidades.

El dólar cayó en Colombia hoy. Foto: Adobe Stock

Trump lamenta que su mensaje económico “no llega” a los estadounidenses

El presidente Donald Trump expresó el martes su frustración porque su mensaje económico no logra calar entre los estadounidenses, al tiempo que presumía de sus logros, en particular la reducción del déficit comercial y de la inmigración ilegal.

“Heredamos un caos. Las cifras que heredamos estaban aumentando con fuerza, y ahora las hemos reducido, casi todas, a niveles mucho más bajos”, afirmó el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, antes de criticar a sus asesores de comunicación, que según él no logran que su mensaje “llegue” a los estadounidenses.

Aumento del salario mínimo también impactaría cuotas alimentarias y podría congestionar los juzgados. Estas son las cuentas

Trump dio una rueda de prensa inesperada antes de emprender viaje a Davos (Suiza), para asistir al Foro Económico Mundial.

Las pretensiones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia dominarán esa participación.

Trump ha amenazado con aranceles contra la Unión Europea si no atiende a sus exigencias.

El republicano celebra este martes un año de su llegada al poder, en su segundo mandato, que termina en 2028.

Trump lamenta que su mensaje económico “no llega” a los estadounidenses Foto: NATHAN POSNER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

“Hemos hecho más que cualquier otra administración, con mucho, en términos militares, en términos de poner fin a guerras, en términos de concluir guerras”, dijo Trump.

“Nadie ha visto realmente algo parecido”, aseguró.

Luego reiteró que “la prensa” no da suficiente crédito a sus esfuerzos.

De no haber llegado al poder, dijo Trump, “estaríamos como en Venezuela”.