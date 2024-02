Dólar abrió más barato, pero impulsado al alza: la moneda se cotiza en $3.917 este 14 de febrero

El dólar amaneció la jornada de este miércoles a un precio considerablemente más bajo al registrado en la jornada pasada, luego de que se publicara la cifra de inflación para Estados Unidos, que demostró una contracción para el mes de enero, ubicándose en un 3,1%. Aunque el indicador bajó, no lo hizo como los analistas esperaban, pues las proyecciones se encontraban en un 2,9%.

Precio del dólar para el 14 de febrero: así se cotiza la divisa en la BVC hoy

¿Cómo se comportó la inflación en EE.UU. en enero del 2024?