Suscribirse

Economía

Dólar amanece a la baja en la mañana del viernes 17 de octubre de 2025

La divisa ha presentado diversos movimientos en los últimos días.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 2:14 p. m.
EE.UU.
La moneda cierra una nueva semana con variaciones en su precio. | Foto: Getty Images

El dólar inició su cotización este 17 de octubre en un precio de $3.835, lo que significó una baja de $42 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.877.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.835. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.808. El precio promedio es de $3.821.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 106,8 millones, registrando además un promedio de 454,5 millones.

Además, en las primeras horas del día se han presentado 379 transacciones, las cuales han generado los primeros movimientos de la divisa.

Contexto: Presupuesto 2026 pasa a sanción presidencial. Senado acogió lo aprobado en Cámara. ¿Se repite la estrategia de la pensional?

Economía global

La economía china probablemente creció a su ritmo más lento en un año durante el último trimestre, afectada por la escasa demanda, la crisis del sector inmobiliario y la guerra comercial con Estados Unidos, según una encuesta de analistas realizada por la AFP.

El gigante asiático enfrenta dificultades para recuperarse completamente desde la pandemia de covid-19, lo que ha minado la confianza de los consumidores incluso después de varias medidas para estimular las compras.

Los datos de crecimiento se darán a conocer el próximo lunes, coincidiendo con el inicio de una reunión clave del gobernante Partido Comunista Chino, para formular las orientaciones políticas para el próximo quinquenio.

Las autoridades chinas también darán a conocer otros datos esperados, como las ventas minoristas y la producción industrial, que proporcionarán una visión adicional del estado de la economía.

China evitó caer en recesión en 2020, su nivel de crecimiento puede alcanzar en promedio el 5,7 % entre 2021 y 2025, de acuerdo con el Centro británico de Investigación Económica y de Negocios.
China cuenta con uno de los mercados más importantes del mundo. | Foto: Getty Images

La encuesta realizada por la AFP entre analistas prevé que la segunda economía mundial haya crecido un 4,8 % interanual entre julio y septiembre.

Eso estaría por debajo del 5,2 % de los tres meses anteriores y supondría el ritmo más lento desde el mismo periodo del año pasado. También estaría por debajo del objetivo oficial anual de Pekín, que ronda el 5 %.

“La economía se está desacelerando claramente, no de forma drástica… pero sí notable”, explicó a la AFP Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis.

El “problema principal” es la caída del consumo, afirmó, y describió los datos recientes como prueba de una “presión deflacionista realmente grave”.

La deflación, aunque apreciada por los consumidores, se considera un fenómeno peligroso para la economía, ya que incita a los hogares a posponer sus compras con la esperanza de que los precios bajen aún más.

Los datos oficiales mostraron esta semana que los precios al consumidor en China volvieron a descender en septiembre, tras alcanzar en agosto su nivel más bajo en seis meses.

Las presiones económicas sobre el gigante asiático se han agravado también con la guerra comercial iniciada por Estados Unidos con la imposición de altos aranceles a principios de año.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristhian Mosquera desmiente lo dicho en Selección Colombia de su convocatoria: “no recuerdo”

2. Gustavo Angarita: ¿de qué murió el destacado actor que conquistó la televisión colombiana?

3. Salió el ranking FIFA de octubre: así quedó Colombia tras golear a México y empatar con Canadá

4. Habrá ley seca en varias ciudades y municipios de Colombia desde este sábado 18 de octubre: este es el motivo y la multa

5. Murió Gustavo Angarita, emblemático actor de la televisión colombiana; luchó contra dura enfermedad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DolarPrecio Dólardivisa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.