Dólar amanece con leve caída en Colombia: precio oficial del 3 de octubre

Así se cotiza en el mercado spot colombiano.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 1:29 p. m.
aranceles EEUU Dólar
Así se mueve la moneda hoy. | Foto: Adobe Stock

El dólar inició la cotización de este 3 de octubre en un precio de $3.890, lo que significó una baja de $7 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.897.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.890. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.880. El precio promedio es de $3.888.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 1,50 millones, registrando además un volumen promedio de 300,00 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,14 % llegando a las 97,564 unidades.

Noticia en desarrollo…

