Dólar en casas de cambio para este 3 de octubre: así se mueve la divisa

Así está moviéndose la moneda hoy.

3 de octubre de 2025, 12:53 p. m.
Durante los últimos días, el dólar americano ha fluctuado de manera importante en Colombia, pues ha tocado mínimos que no se veían desde hace un buen rato. Esto representa para muchos nuevas oportunidades que les permiten adquirir divisas para luego aprovechar una eventual subida y lograr obtener buenas rentabilidades.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una de las divisas más importantes del mundo y la principal de referencia en las transacciones internacionales, por lo que es la favorita no solo de inversionistas y ahorradores, sino también de viajeros. La solidez de esta moneda permite que muchos la vean como un activo de resguardo.

El precio del dólar en casas de cambio este 3 de octubre: así se mueve

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 3 de octubre se situó cerca de $3.814, mientras que el de venta rondó los $3.938.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.827 – $3.931
  • Cali – $3.833 – $3.970
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.840 – $3.870
  • Medellín – $3.790 – $3.939
  • Pereira – $3.890 – $3.970
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
  • Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945
  • Miércoles, 1.º de octubre de 2025 - $3.817 - $3.943
  • Martes, 30 de septiembre de 2025 - $3.816 - $3.942
  • Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.900 – $4.050
  • Amerikan Cash – $3.800 – $3.920
  • Cambios AG – $3.800 – $3.920
  • Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920
  • El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920
  • LatinCambios – $3.800 – $3.920
  • Miss Money Cambios – $3.800 – $3.920
