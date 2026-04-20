El dólar inició la cotización de este 20 de abril en un precio de $3.585, lo que significó una baja de $8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.593.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.587. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.572. El precio promedio es de $3.578.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 96,92 millones, registrando además un volumen promedio de 378,61 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 98,148 unidades.

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Precio del petróleo registra fuerte aumento ante escalada en Oriente Medio

Los precios del petróleo volvieron a dispararse el lunes en los mercados asiáticos ante la escalada de tensiones en Oriente Medio, aunque la incertudumbre no pareció afectar las bolsas asiáticas, que operaron en alza.

Hacia las 02H30 GMT, el precio del West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de crudo, aumentaba 5,3% a 88,31 dólares el barril, y el del Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 4,8% a 94,67 dólares.

El WTI llegó a aumentar más de 8% durante la mañana del lunes, antes de moderar el alza.

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En tanto, las bolsas asiáticas se mantuvieron en terreno positivo siguiendo las fuertes alzas de la semana pasada en Wall Street.

Las bolsas de Tokio, Seúl y Taipei retomaron el auge de las acciones tecnológicas que caracterizó los mercados antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero.

También se registraron alzas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Wellington y Manila.

Irán prometió el lunes “responder pronto” al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo. Foto: ADOBE STOCK

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y gas, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El analista Chris Weston, de Pepperstone, publicó el lunes en una nota que el decomiso del carguero iraní y la amenaza de represalia de parte de Teherán impactarán los mercados.