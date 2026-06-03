Dólar cerró al alza, pero con bajo movimiento: precio oficial de este 3 de junio

El dólar terminó la jornada de este miércoles con tendencia al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que afectó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 3 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a $3.566, lo que significó un incremento de $4 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.562.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $29, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.595.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.600, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.550. El promedio cotizado se ubicó en $3.573.

El agro pierde impulso: clima, fertilizantes y exportaciones ponen presión sobre uno de los motores económicos del país

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,458 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 895,23.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, pues presentó una variación de 0,32 %, llegando a las 99,502 unidades.

Así se movió el dólar durante la jornada. Foto: Agencia 123rf

La OCDE proyecta un menor crecimiento mundial en 2026 por la guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio provocará un menor crecimiento y una mayor inflación en el mundo en 2026, por sus efectos en el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, indicó este miércoles la OCDE.

En su último informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, rebajó sus proyecciones de marzo, pero estableció dos hipótesis, dada la “incierta” evolución del conflicto y sus efectos..

Menos subsidios, más arriendos y hogares más pequeños: así está cambiando el mercado inmobiliario colombiano

El crecimiento pasará del 3,4 % en 2025 al 2,8 % del PIB en 2026 si las perturbaciones son “limitadas” en el tiempo, pero la desaceleración podría ser mayor este año, hasta el 2,1 %, si se prolongan hasta 2027. En marzo, había proyectado un 2,9 %.

“El choque energético derivado del conflicto en Oriente Medio es real y grave. Está generando un aumento de los costos y de la incertidumbre para los hogares y las empresas en todo el mundo”, dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, al presentar el informe titulado “Bajo presión”.

La OCDE proyecta un menor crecimiento mundial en 2026 por la guerra en Oriente Medio Foto: Getty Images / SOPA Images

La guerra iniciada el 28 de febrero contra Irán por Estados Unidos e Israel ha sacudido la economía mundial, especialmente por el bloqueo que ha hecho Teherán del estrecho de Ormuz, clave para el transporte marítimo de hidrocarburos.