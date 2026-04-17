Dólar cerró la semana más barato: precio oficial del 17 de abril

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 17 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.587, lo que significó una reducción de $28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.615.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $2, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.585.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.601, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.571. El promedio cotizado se ubicó en $3.593.

Dólar en casas de cambio para este 17 de abril: así se mueve la divisa

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,116 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 648,88.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,10, llegando a las 98,077 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

El petróleo sube a la espera de las conversaciones entre EE. UU. e Irán

Los precios del petróleo subieron el jueves, mientras los mercados lidian con señales contradictorias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Tras mantenerse más bien estables al comienzo de la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, terminó subiendo un 4,70 % hasta alcanzar los 99,39 dólares.

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Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, avanzó un 3,72 % hasta llegar a los 94,69 dólares.

“Observamos cierta volatilidad ligada a las declaraciones tanto de Washington como de Teherán”, explica a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

El secretario de Defensa estadounidense dijo el jueves que Estados Unidos bombardeará de nuevo a Irán si Teherán “toma la decisión equivocada”, jurando mantener “todo el tiempo que haga falta” el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Donald Trump declaró después que Irán había aceptado ceder su uranio enriquecido, y añadió que hay “muchas probabilidades” de alcanzar un acuerdo de paz.

Irán ha amenazado con bloquear el mar Rojo, al tiempo que reiteraba su voluntad de negociar.

“No sabemos cómo va a terminar esto, ni cuándo”, comenta Stephen Schork, que considera que esta incertidumbre mantiene los precios del crudo en niveles elevados.

El petróleo sube a la espera de las conversaciones entre EEUU e Irán Foto: AFP

Las negociaciones siguen en curso, bajo los auspicios de Pakistán, para organizar una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, tras el fracaso de la primera en Islamabad el pasado fin de semana.

Mientras tanto, Teherán sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente una quinta parte del crudo mundial.

“Si la guerra volviera a intensificarse y el estrecho de Ormuz permaneciera cerrado durante varios meses, los precios deberían volver a subir con fuerza”, advierte Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.