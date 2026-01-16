El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 16 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.685, lo que significó una reducción de $2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.687.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $5, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.690.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.715, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.685. El promedio cotizado se encuentra en $3.700.

Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de enero: así se mueve la divisa

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,611 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 818,18.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 % llegando a las 99,245 unidades.

Así se movió el dólar en Colombia este 16 de enero. Foto: Banco Unión

Sheinbaum presume resultados en lucha antinarco ante presión de EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió este viernes de los logros de su gobierno en el combate al narcotráfico, luego de que Estados Unidos señalara que todavía hay retos en ese sentido.

El jueves, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, dialogó con su contraparte estadounidense, Marco Rubio. Tras la conversación, el Departamento de Estado dijo en un comunicado que “pese al progreso, todavía hay desafíos” en el combate al crimen organizado.

“Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que está haciendo México: el primero, la reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos”, dijo la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

La Dian asegura que los impuestos de la emergencia económica no son desproporcionados tras el rechazo de 17 gobernadores

La presidenta dijo también que “se han incautado cerca de 320 toneladas de droga” y que hay una “disminución del 40% de los homicidios dolosos en México”, desde el inicio de su gobierno, el 1 de octubre de 2024.

Sheinbaum añadió que Estados Unidos debe implementar campañas para reducir el consumo de drogas en su territorio y disminuir el tráfico de armas.

“Hay muchos resultados y va a haber más resultados pero tiene que haber respeto mutuo y responsabilidad compartida, además del respeto a nuestras soberanías”, añadió.

Sheinbaum presume resultados en lucha antinarco ante presión de EE.UU. Foto: AP

El lunes, Sheinbaum sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar el tema. La mandataria dijo que en esa conversación, descartó de nuevo la presencia de tropas estadounidenses en el país para combatir a los cárteles.