El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 1 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.813, lo que significó un incremento de $ 69 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.744.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 53, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.760.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.818, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.755. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.784.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 995,84 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 702,78.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 % llegando a las 99,362 unidades.

Este es el movimiento del dólar. | Foto: Adobe Stock

Alertan de los costes de producción en EE. UU. ante la temporada de fiestas

En la víspera de la temporada de fiestas en Estados Unidos, que comienza el jueves con el Día de Acción de Gracias, agricultores y empresarios advierten del impacto de los aranceles de Donald Trump en los costos de producción de bienes como el pavo o los vegetales.

Los precios de los alimentos aumentaron un 2,7 % en septiembre en comparación al año anterior, según datos del gobierno. Una encuesta de Político reveló que los comestibles fueron la categoría más difícil de costear para los estadounidenses.

Sin embargo, las advertencias contra los aranceles de Trump y las preocupaciones de los hogares sobre el costo de vida contrastan con el mensaje del gobierno, que se esfuerza en tratar de convencer a los estadounidenses de la fortaleza de la economía más grande del mundo.

“Aunque mi gran trabajo en la economía aún no ha sido plenamente apreciado, ¡lo será! Las cosas realmente están mejorando”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el fin de semana.

Subrayó que los precios están “bajando rápidamente”.

La Casa Blanca aseguró que las tiendas ofrecen este año alimentos más baratos para la celebración de Acción de Gracias, aunque algunos advierten que esto podría deberse a una combinación distinta de productos que están disponibles.

Aunque el país no ha experimentado un aumento generalizado de la inflación debido a los aranceles, economistas, legisladores y dueños de negocios señalan que los gravámenes han incrementado los costos.

Así se mueve la economía en el mundo. | Foto: Adobe Stock

La agricultora de Carolina del Norte, Mary Carroll Dodd, dijo a periodistas esta semana que “debido a los aumentos en nuestros costos, principalmente debido a los aranceles, hemos tenido que subir el precio de algunos de nuestros vegetales”, como el de las coles.