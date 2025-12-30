Economía

Dólar cierra al alza en la tarde del 30 de diciembre de 2025

Los últimos días del año han generado cambios en el precio de la divisa.

Manuel Santiago Sánchez González

30 de diciembre de 2025, 8:12 p. m.
La moneda es fundamental para operaciones comerciales.
La moneda es fundamental para operaciones comerciales. Foto: El País

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, afectando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

En medio de una alta volatilidad, así se espera que cierre el dólar este año: ¿cómo se moverá en 2026?

Para hoy, 30 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.780, lo que significó un aumento de $ 74 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.706.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa, desde el primer minuto de cotización la variación fue de $ 50, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.730.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.800, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.711. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.757.

Trabajadores tienen cuatro nuevos permisos remunerados en 2026: cambios de la reforma laboral

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Economía internacional

Los precios del petróleo subieron el lunes a medida que el mercado estimaba que las negociaciones para el fin de la guerra de Ucrania aún no tienen efecto y pueden prolongarse.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero ganó un 2,14 % hasta 61,94 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes aumentó un 2,36 % hasta 58,08 dólares por barril.

La Casa Blanca anunció el lunes que el presidente Donald Trump tuvo una “positiva” llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, un día después de que el estadounidense se reuniera con su contraparte de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Florida.

“En los últimos meses, hemos visto conversaciones de Estados Unidos con Rusia, así como con Ucrania, pero cuando se llega a las cuestiones realmente difíciles sobre seguridad y territorio, no se encuentran soluciones”, dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Donald Trump tras una reunión en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Donald Trump tras una reunión en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025 Foto: AP

“Como consecuencia, el conflicto continúa y el mercado de petróleo integra en sus precios cierto nivel de riesgo geopolítico vinculado a este conflicto”, agregó el analista.

Pese al optimismo que mostró Trump el domingo, también fue evasivo al responder si la guerra puede acabar “en las próximas semanas”.

De acuerdo con analistas, un acuerdo facilitaría el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Rusia para que exporte más barriles. Pero, mientras continúe, el conflicto aumentará los precios del crudo.

