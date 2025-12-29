Dólar baja en Colombia y toca los $3.699: este es el precio oficial del 29 de diciembre

El dólar inició la cotización de este 29 de diciembre en un precio de $3.699, lo que significó una baja de $17 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.716.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.710. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.699. El precio promedio es de $3.705.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 67,31 millones, registrando además un volumen promedio de 862,94 millones.

Dólar en casas de cambio en Colombia: así se mueve la divisa este 29 de diciembre

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 97,755 unidades.

Así se mueve la moneda. Foto: Adobe Stock

China anuncia que lanzará plan de acción con monedas digitales

China lanzará el 1 de enero un “plan de acción” para impulsar el manejo y las operaciones de su moneda digital, informó el lunes un vicegobernador del banco central del país.

Esta institución ha trabajado desde 2014 en una moneda digital, y ha probado el uso de un “yuan digital” en varios programas pilotos.

Consumidores en todo el país ya hacen pagos por internet y teléfono móvil, pero el yuan digital podría permitir al banco central -en lugar de los gigantes tecnológicos- tener más acceso a datos y control sobre los pagos.

“El futuro yuan digital será una forma moderna de pago digital y circulación emitida dentro del sistema financiero”, publicó Lu Lei, vicegobernador del Banco Popular de China, en Financial News, un medio del banco central.

Para alcanzar ese objetivo, el 1 de enero se lanzará un sistema de “nueva generación” para el yuan digital, indicó Lu. Incluirá un “marco de medición, sistema de manejo, mecanismo operativo y ecosistema”.

China anuncia que lanzará plan de acción con monedas digitales Foto: Getty Images

Bajo el plan de acción, los bancos pagarán intereses sobre los balances de los clientes en yuanes digitales para incentivar una mayor adopción de la moneda.

El plan incluye también una propuesta para establecer un centro de operaciones internacionales del yuan digital en Shanghái, agregó el reporte.

Las autoridades monetarias alrededor del mundo han explorado formas de digitalizar sus monedas, siguiendo un boom de los pagos en línea durante la pandemia y la creciente popularidad de criptomonedas como el bitcóin.