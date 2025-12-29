El dólar estadounidense ha ganado terreno durante los últimos años, convirtiéndose en una de las divisas más importantes del mundo, dado que se puede transar en un gran número de países. Es importante destacar que este representa cerca del 60 % de las reservas mundiales y que este porcentaje va en aumento.
En Colombia, la moneda se ha comportado de una manera relevante, pues ha reducido su precio hasta los $3.685, nivel que no se veía hace aproximadamente cuatro años. Esto hace que muchos inversionistas y ahorradores monitoreen su precio y decidan comprar divisas ante un posible repunte que les generaría algún tipo de ganancia.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes
Este lunes 29 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,680.00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,815.93.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y pueden variar dependiendo del tiempo y la ciudad en la que se encuentren.
Estos son los precios de referencia para cada ciudad:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,726
|3,843
|117
|Cali
|3,650
|3,840
|190
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,750
|50
|Medellín
|3,637
|3,787
|150
|Pereira
|3,680
|3,770
|90
Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Lunes 29 de diciembre de 2025
|3680
|3815,93
|3716,05
|Domingo 28 de diciembre de 2025
|3680
|3815,93
|3716.05
|Sábado 27 de diciembre de 2025
|3680
|3815,93
|3716,05
|Viernes 26 de diciembre de 2025
|3679,26
|3817.04
|3706,94
|Jueves 25 de diciembre de 2025
|3679,63
|3818,89
|3706,94
|Miércoles 24 de diciembre de 2025
|3682,59
|3819,63
|3759,48
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,740
|3,840
|100
|Cambios Kapital
|3,700
|3,820
|120
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,730
|3,820
|90
|El Cóndor Cambios
|3,730
|3,830
|100
|EuroDolar
|3,740
|3,860
|120
|Latin Cambios
|3,730
|3,830
|100
Tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio define sus precios de manera autónoma. Es decir, no depende de ninguna entidad oficial para hacerlo, sino que lo hacen teniendo en cuenta el mercado, los precios de la competencia, entre otros factores.
Además, también se consideran los valores registrados en los bancos y las tasas del mercado spot de la Bolsa de Valores de Colombia.