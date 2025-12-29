El dólar estadounidense ha ganado terreno durante los últimos años, convirtiéndose en una de las divisas más importantes del mundo, dado que se puede transar en un gran número de países. Es importante destacar que este representa cerca del 60 % de las reservas mundiales y que este porcentaje va en aumento.

En Colombia, la moneda se ha comportado de una manera relevante, pues ha reducido su precio hasta los $3.685, nivel que no se veía hace aproximadamente cuatro años. Esto hace que muchos inversionistas y ahorradores monitoreen su precio y decidan comprar divisas ante un posible repunte que les generaría algún tipo de ganancia.

Este es el precio del dólar para hoy. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este lunes 29 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,680.00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,815.93.

Conjuntos residenciales en Colombia recibirán duro impacto en 2026: cuotas, reformas y más

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y pueden variar dependiendo del tiempo y la ciudad en la que se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,726 3,843 117 Cali 3,650 3,840 190 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,750 50 Medellín 3,637 3,787 150 Pereira 3,680 3,770 90

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Lunes 29 de diciembre de 2025 3680 3815,93 3716,05 Domingo 28 de diciembre de 2025 3680 3815,93 3716.05 Sábado 27 de diciembre de 2025 3680 3815,93 3716,05 Viernes 26 de diciembre de 2025 3679,26 3817.04 3706,94 Jueves 25 de diciembre de 2025 3679,63 3818,89 3706,94 Miércoles 24 de diciembre de 2025 3682,59 3819,63 3759,48

La UVT vuelve a subir: qué cambia para contribuyentes en 2026

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,740 3,840 100 Cambios Kapital 3,700 3,820 120 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,730 3,820 90 El Cóndor Cambios 3,730 3,830 100 EuroDolar 3,740 3,860 120 Latin Cambios 3,730 3,830 100

Tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio define sus precios de manera autónoma. Es decir, no depende de ninguna entidad oficial para hacerlo, sino que lo hacen teniendo en cuenta el mercado, los precios de la competencia, entre otros factores.

Esto es lo que indica el mercado. Foto: Agencia:123rf

Además, también se consideran los valores registrados en los bancos y las tasas del mercado spot de la Bolsa de Valores de Colombia.