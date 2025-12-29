Economía

Dólar en casas de cambio en Colombia: así se mueve la divisa este 29 de diciembre

Esta es la variación de la moneda.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 12:13 p. m.
Así se mueve el dólar hoy.
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Getty Images

El dólar estadounidense ha ganado terreno durante los últimos años, convirtiéndose en una de las divisas más importantes del mundo, dado que se puede transar en un gran número de países. Es importante destacar que este representa cerca del 60 % de las reservas mundiales y que este porcentaje va en aumento.

En Colombia, la moneda se ha comportado de una manera relevante, pues ha reducido su precio hasta los $3.685, nivel que no se veía hace aproximadamente cuatro años. Esto hace que muchos inversionistas y ahorradores monitoreen su precio y decidan comprar divisas ante un posible repunte que les generaría algún tipo de ganancia.

Economia
Este es el precio del dólar para hoy. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este lunes 29 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,680.00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,815.93.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y pueden variar dependiendo del tiempo y la ciudad en la que se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7263,843117
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6373,787150
Pereira3,6803,77090
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Lunes 29 de diciembre de 202536803815,933716,05
Domingo 28 de diciembre de 202536803815,933716.05
Sábado 27 de diciembre de 202536803815,933716,05
Viernes 26 de diciembre de 20253679,263817.043706,94
Jueves 25 de diciembre de 20253679,633818,893706,94
Miércoles 24 de diciembre de 20253682,593819,633759,48
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7403,840100
Cambios Kapital3,7003,820120
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7303,82090
El Cóndor Cambios3,7303,830100
EuroDolar3,7403,860120
Latin Cambios3,7303,830100

Tenga en cuenta que el mercado de casas de cambio define sus precios de manera autónoma. Es decir, no depende de ninguna entidad oficial para hacerlo, sino que lo hacen teniendo en cuenta el mercado, los precios de la competencia, entre otros factores.

Esto es lo que indica el mercado. Foto: Agencia:123rf

Además, también se consideran los valores registrados en los bancos y las tasas del mercado spot de la Bolsa de Valores de Colombia.

