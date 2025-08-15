Economía
Dólar cierra la semana con buen precio en Colombia: valor oficial del 15 de agosto
La moneda americana registró una baja considerable en la jornada de este viernes.
El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio volátil. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.
Para hoy 15 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.014, lo que significó una reducción de $34 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.048.
Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $26, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.040.
Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.043, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.007. El promedio cotizado se encuentra en $4.019.
En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,163 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 632,82.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,38 % llegando a las 97,730 unidades.
Confianza de los consumidores de EEUU cae en agosto
El nivel de confianza de los consumidores estadounidenses se contrajo en agosto, contrariamente a lo esperado por el mercado, según una estimación preliminar publicada este viernes por la Universidad de Michigan.
El índice de confianza medido por ese barómetro se situó en 58,6 puntos, un 5% menos en datos intermensuales, con caídas especialmente en dos rubros: la confianza en la situación económica actual y la confianza en la economía futura.
Esta estimación sorprendió a los analistas, que preveían un ligero aumento del índice, hasta los 62,5 puntos en agosto, frente a los 61,7 de julio, según el consenso publicado por MarketWatch.
En un año, el índice se retrajo 13,7%.
Se trata de “la primera caída en cuatro meses”, declaró la directora de la encuesta, Joanne Hsu, para quien “este deterioro se debe en gran medida a un aumento de la preocupación por la inflación”.