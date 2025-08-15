Suscribirse

Dólar cierra la semana con buen precio en Colombia: valor oficial del 15 de agosto

La moneda americana registró una baja considerable en la jornada de este viernes.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 7:11 p. m.
Dólar a la baja
El dólar cayó este viernes en Colombia.

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio volátil. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 15 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.014, lo que significó una reducción de $34 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.048.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $26, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.040.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.043, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.007. El promedio cotizado se encuentra en $4.019.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 15 de agosto: así se cotiza la divisa americana

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,163 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 632,82.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,38 % llegando a las 97,730 unidades.

El dólar americano es clave en la economía colombiana.
El dólar americano es clave en la economía colombiana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Confianza de los consumidores de EEUU cae en agosto

El nivel de confianza de los consumidores estadounidenses se contrajo en agosto, contrariamente a lo esperado por el mercado, según una estimación preliminar publicada este viernes por la Universidad de Michigan.

El índice de confianza medido por ese barómetro se situó en 58,6 puntos, un 5% menos en datos intermensuales, con caídas especialmente en dos rubros: la confianza en la situación económica actual y la confianza en la economía futura.

Contexto: Economía colombiana creció 2,1 % en segundo trimestre del 2025: estos son los sectores que más aportan

Esta estimación sorprendió a los analistas, que preveían un ligero aumento del índice, hasta los 62,5 puntos en agosto, frente a los 61,7 de julio, según el consenso publicado por MarketWatch.

inversiones
Así fluctuó en la jornada de hoy. | Foto: Adobe Stock

En un año, el índice se retrajo 13,7%.

Se trata de “la primera caída en cuatro meses”, declaró la directora de la encuesta, Joanne Hsu, para quien “este deterioro se debe en gran medida a un aumento de la preocupación por la inflación”.

