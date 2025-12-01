Suscribirse

Dólar comienza diciembre más caro en Colombia: precio oficial para hoy

Así se mueve la divisa americana en el mercado oficial.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 2:01 p. m.
Dolar
El dólar se mueve al alza este lunes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 1.º de diciembre en un precio de $3.760, lo que significó un alza de $16 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.744.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.761. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.755. El precio promedio es de $3.758.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 10,75 millones, registrando además un volumen promedio de 597,22 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues muestra una variación de 0,40 %, llegando a las 99,015 unidades.

Esta es la fluctuación de la moneda. | Foto: ADOBE STOCK

Venezuela pide ayuda a la OPEP para detener la “agresión” de EE. UU. en el Caribe

Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la “agresión” de Estados Unidos, que mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe, según una carta del presidente Nicolás Maduro divulgada este domingo.

Contexto: ¿Hasta dónde debería llegar el aumento del salario mínimo? Estos son los riesgos de un incremento desbordado

El despliegue de Estados Unidos incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. Venezuela asegura que las maniobras no pretenden combatir el narcotráfico, sino derrocar a Maduro.

“Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, señala la carta de Maduro leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.

El mandatario venezolano advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.

Señala que una acción militar desde el norte “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”.

Estados Unidos promueve un cerco marítimo y ahora aeronáutico sobre Venezuela y sus alrededores, después de que el presidente Donald Trump advirtiera el sábado que el espacio aéreo del país caribeño debía considerarse “cerrado en su totalidad”.

La semana pasada, Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar en la zona, acatada por seis aerolíneas que suspendieron sus conexiones con Venezuela.

Dólar dólares
Tenga en cuenta cómo se mueve el dólar hoy. | Foto: Adobe Stock

Este domingo, la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia a la isla de Nueva Esparta (norte), también acató la alerta estadounidense y suspendió sus vuelos.

Desde 2021, Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo.

Contexto: Con el salario mínimo de 2026, sindicatos pelearán por alza de dos dígitos, confirmó el presidente de la CUT

Venezuela mantiene, por ahora, sus dos rutas hacia Rusia, aliado del chavismo, con la aerolínea estatal Conviasa.

La autoridad aeronáutica revocó previamente las concesiones para operar en su país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, todas acusadas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

Trump dijo el jueves que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarán “muy pronto”, aunque adelantó que hablará con Maduro “en algún momento”.

Precio del dólardólar hoy

