Dólar en casas de cambio para este 12 de noviembre: así se mueve la divisa
Este es el movimiento que ha registrado la moneda americana
El dólar americano es una de las monedas más importantes para la economía del mundo, dado que es una de las divisas que hace parte de intercambios financieros globales, como negocios, inversiones o compras. De hecho, es tan importante que los gobiernos y las empresas suelen utilizarla para sus estados financieros.
Durante los últimos días, el dólar americano ha fluctuado de manera importante en el país, pues ha caído hasta el piso de los $ 3.700, lo que ha representado una ventaja para quienes desean adquirir divisas, pues pueden comprarlas más baratas y luego aprovechar su incremento.
Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 12 de noviembre se situó cerca de $ 3.726, mientras que el de venta rondó los $ 3.847. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.751 – $ 3.843
- Cali – $ 3.743 – $ 3.898
- Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
- Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.800
- Medellín – $ 3.687 – $ 3.836
- Pereira – $ 3.750 – $ 3.840
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
- Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850
- Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
- Sábado, 8 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850
- Viernes, 7 de octubre de 2025 - $ 3.712 - $ 3.847
- Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.734 - $ 3.861
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.700 – $ 3.840
- Amerikan Cash – $ 3.780 – $ 3.830
- Cambios AG – $ 3.750 – $ 3.850
- Cambios Kapital – $ 3.780 – $ 3.830
- Cambios Vancouver – $ 3.780 – $ 3.830
- El Cóndor Cambios – $ 3.700 – $ 3.820
- LatinCambios – $ 3.700 – $ 3.850.