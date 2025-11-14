Dólar en casas de cambio para este 14 de noviembre: así se mueve la divisa

El dólar es una de las monedas más importantes para la economía mundial. Hace parte de un gran número de transacciones y permite que muchas personas puedan ahorrar e invertir, obteniendo buenas rentabilidades.

Es por ello que muchos se aventuran a monitorear la moneda para encontrar el momento perfecto para comprar y luego vender y así aprovechar las fluctuaciones a su favor. Es importante tener en cuenta que en los últimos días el dólar ha crecido de manera sustancial.

Dólar en Colombia. Así se mueve. | Foto: Getty Images

Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 12 de noviembre se situó cerca de $ 3.740, mientras que el de venta rondó los $ 3.877. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.760 – $ 3.883

– $ 3.760 – $ 3.883 Cali – $ 3.740 – $ 3.893

– $ 3.740 – $ 3.893 Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910

– $ 3.650 – $ 3.910 Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.800

– $ 3.760 – $ 3.800 Medellín – $ 3.722 – $ 3.870

– $ 3.722 – $ 3.870 Pereira – $ 3.740 – $ 3.840

Este es el comportamiento de la divisa. | Foto: Adobe Stock

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes, 14 de octubre de 2025 - $ 3.712 - $ 3.847

$ 3.712 - $ 3.847 Jueves, 13 de octubre de 2025 - $ 3.734 - $ 3.861

$ 3.734 - $ 3.861 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850

$ 3.711 - $ 3.850 Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847

$ 3.726 - $ 3.847 Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850

$ 3.705 - $ 3.850 Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.700 – $ 3.880

– $ 3.700 – $ 3.880 Amerikan Cash – $ 3.770 – $ 3.870

– $ 3.770 – $ 3.870 Cambios AG – $ 3.700 – $ 3.890

– $ 3.700 – $ 3.890 Cambios Kapital – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 El Cóndor Cambios – $ 3.740 – $ 3.860

– $ 3.740 – $ 3.860 LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900.