Dólar en casas de cambio para este 14 de noviembre: así se mueve la divisa

Tenga en cuenta cómo se ha movido la moneda americana

Periodista en Semana

14 de noviembre de 2025, 1:28 p. m.
El dólar es una de las monedas más importantes para la economía mundial. Hace parte de un gran número de transacciones y permite que muchas personas puedan ahorrar e invertir, obteniendo buenas rentabilidades.

Es por ello que muchos se aventuran a monitorear la moneda para encontrar el momento perfecto para comprar y luego vender y así aprovechar las fluctuaciones a su favor. Es importante tener en cuenta que en los últimos días el dólar ha crecido de manera sustancial.

Dólar cerró en Colombia
Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 12 de noviembre se situó cerca de $ 3.740, mientras que el de venta rondó los $ 3.877. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: ¿Qué se espera del último gran evento de descuentos del año? Conozca cuándo será el Black Friday en Colombia 2025

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.760 – $ 3.883
  • Cali – $ 3.740 – $ 3.893
  • Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
  • Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.800
  • Medellín – $ 3.722 – $ 3.870
  • Pereira – $ 3.740 – $ 3.840
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes, 14 de octubre de 2025 - $ 3.712 - $ 3.847
  • Jueves, 13 de octubre de 2025 - $ 3.734 - $ 3.861
  • Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850
  • Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
  • Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850
  • Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
Contexto: Incertidumbre en puertos tras compleja relación entre Petro y Trump: “Estamos más cerca de EE. UU. que el mismo México”

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.700 – $ 3.880
  • Amerikan Cash – $ 3.770 – $ 3.870
  • Cambios AG – $ 3.700 – $ 3.890
  • Cambios Kapital – $ 3.800 – $ 3.900
  • Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900
  • El Cóndor Cambios – $ 3.740 – $ 3.860
  • LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900.
